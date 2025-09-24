ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে জাতিসঙ্ঘের পূর্ণ সদস্যপদ দেয়ার আহ্বান স্পেনের

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) জাতিসঙ্ঘে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে পূর্ণ সদস্যপদ দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ফ্রান্সের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলনের পর তিনি এ আহ্বান জানিয়েছেন।
জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে তিনি বলেন, ‘এই সম্মেলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ‘মাইলফলক’ হিসেবে বিবেচিত হলেও, এটি কোনো চূড়ান্ত পরিণতি নয়। বরং এটি মাত্র শুরু।’
তিনি আরো বলেন, ‘ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে জাতিসঙ্ঘের একটি পূর্ণ সদস্য হতে হবে। জাতিসঙ্ঘে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর মতো সমান মর্যাদায় ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে সদস্যপদ দেয়ার প্রক্রিয়া যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করা উচিত।’
সানচেজ বলেন, ‘আমাদের অবিলম্বে বর্বরতা বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে এবং শান্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে হবে।’
বামপন্থী স্প্যানিশ প্রধানমন্ত্রী গাজায় ইসরাইলের সামরিক আগ্রাসনের অন্যতম সমালোচক। আয়ারল্যান্ড ও নরওয়ের পাশাপাশি স্পেন ইতোমধ্যেই গত মে মাসে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে।
সম্প্রতি ইসরাইলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিডিওন সার সানচেজকে ‘ইহুদিবিদ্বেষী’ ও ‘মিথ্যাবাদী’ বলে অভিহিত করেন। সানচেজকে নিয়ে এমন মন্তব্যের পর স্পেন মাদ্রিদে নিযুক্ত ইসরাইলের শীর্ষ কূটনীতিককে তলব করে।
