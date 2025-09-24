যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা অর্থহীন, দেশকে শক্তিশালী করাই একমাত্র উদ্দেশ্য

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী বিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলি খামেনেয়ী (হাফাযাহুল্লাহ) মঙ্গলবার ইরানের জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো আলোচনার সম্ভাব্যতাকে সম্পূর্ণ অর্থহীন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
সর্বোচ্চ নেতা বলেন, "যে জাতি সম্মানের অধিকারী, সে হুমকির অধীনে আলোচনায় বসবে না, এবং কোনো বুদ্ধিমান নীতি নির্ধারক এমন পদক্ষেপ সমর্থন করবে না।" তিনি বলেন, এই মন্তব্যগুলো জাতির প্রতি অবজ্ঞা এবং ইসলামী ইরানের মূলনীতি ও নীতির অজ্ঞানতাকে প্রকাশ করে।
ভাষণের প্রথম অংশে তিনি ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরেন—যাতে কৃষি, শিল্প, পরিবেশ সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, পুষ্টি এবং গবেষণা ও শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত।
তিনি বলেন, “আমরা যখন এই প্রযুক্তি অর্জন করি নি এবং অন্যরা আমাদের চাহিদা মেটাতে চাইনি, তখনও কয়েকজন নিবেদিত ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তারা এবং বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় আমরা ত্রিশ বছরেরও বেশি সময়ে এই উদ্যোগ শুরু করি। আজ আমরা উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছি।”
তিনি জোর দিয়ে বলেন, “যেখানে কিছু দেশ ৯০% ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন করে, ইসলামী প্রজাতন্ত্রের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা পারমাণবিক অস্ত্র চাই না, তাই ৬০% পর্যায়ে সমৃদ্ধি অর্জন করেছি।”
আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী আরও বলেন, “বিশ্বে ১০টি দেশ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করতে সক্ষম, যার মধ্যে একটি হল ইসলামী ইরান। অন্য ৯টির কাছে পারমাণবিক বোমা আছে। আমরা বোমা রাখি না, রাখব না, কিন্তু সমৃদ্ধি আমাদের আছে।”
তিনি যুক্তরাষ্ট্রের চাপের বিরুদ্ধে ইরানের দৃঢ় অবস্থান তুলে ধরে বলেন, “এ পর্যন্ত চাপের মুখে আমরা ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধি ছাড়ার বিষয়ে অনড় অবস্থান নিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও করব। একইভাবে, অন্য যে কোনো বিষয়েও আমরা চাপের বিরুদ্ধে দৃঢ় থেকেছি।”
সর্বোচ্চ নেতা যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আলোচনার আহ্বানকে একপ্রকার বাধ্যতামূলক দাবির সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি বলেন, “আজ তারা বলে সমৃদ্ধি চলবে না, আগামীকাল ক্ষেপণাস্ত্র, সম্পর্ক বা দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে নতুন হুমকি চাপানো হবে।”
তিনি অতীত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে বলেন, “দশ বছর আগে আমরা JCPOA চুক্তি করেছি, যেখানে পারমাণবিক কেন্দ্র বন্ধ ও সমৃদ্ধ উপকরণ রপ্তানি বা পাতলা করা হতো, বিনিময়ে নিষেধাজ্ঞা শিথিল এবং আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থায় ইরানের ফাইল স্বাভাবিক করা হতো। আজ দশ বছর পরে, ফাইল স্বাভাবিক হয়নি, বরং সমস্যাগুলো বেড়েছে।”
সর্বোচ্চ নেতা যুক্তরাষ্ট্রের ধারাবাহিক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, মিথ্যা, sporadic সামরিক হুমকি, এবং সোলাইমানি হত্যাসহ হামলার মতো কর্মকাণ্ড উল্লেখ করে বলেন, “এ ধরনের প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে আলোচনা করা সম্ভব নয়।” তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, “যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার পথ একটি মৃতপ্রায় পথ।”
সর্বশেষে তিনি বলেন, দেশকে এগিয়ে নেওয়া এবং রক্ষা করার একমাত্র পথ হলো সামরিক, বৈজ্ঞানিক, প্রশাসনিক ও কাঠামোগত দিক থেকে শক্তিশালী হওয়া। তিনি বলেন, “যদি আমরা শক্তিশালী হই, যুক্তরাষ্ট্র আর হুমকি দিতে পারবে না।”
আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী দেশের ঐক্যকেও উল্লেখ করেন, যা ১২ দিনের ইম্পোজড ওয়ার-এ শত্রুর ব্যর্থতার মূল কারণ হিসেবে কাজ করেছে। তিনি বলেন, “আজকের ইরান সেই ইরান যা ১২-১৩ জুনে শক্তিশালী জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে শত্রুর মোকাবিলা করেছে, এবং ঐক্য এখনও বজায় রয়েছে।”
সর্বোচ্চ নেতা সাইয়্যেদ হাসান নাসরাল্লাহর শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে বলেন, “তিনি চলে গেলেও তাঁর সৃষ্টি করা সম্পদ এখনও রয়ে গেছে। হিজবুল্লাহকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই; এটি লেবানন এবং বিশ্বব্যাপী একটি মূল্যবান ধন।”
