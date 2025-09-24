গাজা যুদ্ধ নিয়ে জাতিসংঘে ভিন্ন সুর

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবো সুবিয়ান্তো।
তিনি বলেন, “আমাদের অবশ্যই একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। তবে একইসঙ্গে ইসরায়েলের নিরাপত্তার দিকটিও দেখতে হবে। তখনই আমরা প্রকৃত শান্তি অর্জন করতে পারব।”
প্রাবো আরও যোগ করেন, “শান্তির একমাত্র সমাধান হলো ইব্রাহিমের বংশধর আরব ও ইহুদিদের পুনর্মিলন। মুসলিম, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ—সব ধর্মাবলম্বীদের মানব পরিবারের অংশ হিসেবে একসঙ্গে থাকতে হবে।”
তিনি জোর দিয়ে বলেন, ইন্দোনেশিয়া এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। “এটি হয়তো একটি স্বপ্ন, তবে এটি এক সুন্দর স্বপ্ন, যার জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।”
অন্যদিকে, একই অধিবেশনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজার চলমান যুদ্ধ অবিলম্বে থামানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন, “আমাদের এখনই যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। শান্তি আলোচনায় ফিরতে হবে, জিম্মিদের ফিরিয়ে আনতে হবে। জীবিত ২০ জন জিম্মি ও ৩৮টি মরদেহ আমরা ফেরত চাই।”
ট্রাম্প অভিযোগ করেন, যেসব পশ্চিমা দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তারা আসলে হামাসকে পুরস্কৃত করেছে। পাশাপাশি দাবি করেন, তিনি বিশ্বের সাতটি যুদ্ধ বন্ধ করেছেন এবং এজন্য তার নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত।
জাতিসংঘের সমালোচনা করে ট্রাম্প বলেন, “জাতিসংঘ শুধু কঠোর ভাষায় বিবৃতি দেয়, কিন্তু কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নেয় না।”
