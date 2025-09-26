ইসরায়েল, ইয়েমেনে শক্তিশালী হামলা চালিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ জানিয়েছে, সানায় ‘শক্তিশালী’ হামলা চালানো হয়েছে।
দখলদার ইসরায়েল এক বিবৃতিতে বলেছে, “প্রতিরক্ষা বাহিনী একাধিক সামরিক ক্যাম্পে হামলা চালিয়েছে। যারমধ্যে হুতি জেনারেল স্টাফের ক্যাম্প রয়েছে। আমরা কয়েক ডজন হুতি যোদ্ধাকে হত্যা করেছি। এছাড়া তাদের অনেক ড্রোনও ধ্বংস করা হয়েছে।”
গতকাল ইসরায়েলের ইলাতে আঘাত হানে একটি ড্রোন। এতে 50 জন আহত হয়। যারমধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর ছিল বলে জানায় ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যমগুলো।
ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) ইয়েমেনের রাজধানীতে একাধিক হামলার তথ্য নিশ্চিত করেছে। এ হামলায় কয়েক ডজন বিমান অংশ নেয়। এরমধ্যে যুদ্ধবিমানও ছিল বলে জানিয়েছে তারা।
হামলায় হুতি বিদ্রোহীদের ‘নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা অবকাঠামোকে’ লক্ষ্য করা হয় বলে জানিয়েছে দখলদার ইসরায়েল।
গতকালের হামলার জবাবে আজ সানায় পাল্টা হামলা চালানো হয়েছে বলেও জানিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।
ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বর্বরতা চালানোয় ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে প্রায় প্রতিদিনই ড্রোন অথবা মিসাইল নিক্ষেপ করে আসছে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা।
