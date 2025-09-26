বিশ্ব গণমাধ্যমে সর্বোচ্চ নেতার ভাষণের প্রতিফলন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর ভাষণ বিশ্ব গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।
রয়টার্স: ইরানের নেতা আমেরিকার সাথে আলোচনাকে অকেজো এবং অচল বলে অভিহিত করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না এবং পারমাণবিক অস্ত্রের কোনও প্রয়োজন নেই।
আল জাজিরা: খামেনি বলেছেন যে সমৃদ্ধকরণ বন্ধ হবে না, আমেরিকার সাথে আলোচনা অকেজো, এবং ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কোনও ইচ্ছা নেই।
ইউরোনিউজ: ইরানের নেতা চাপের মুখে আলোচনা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বেসামরিক উদ্দেশ্যে সমৃদ্ধকরণ বিবেচনা করেছেন।
আল আরাবিয়া: খামেনি আমেরিকার সাথে আলোচনাকে অকেজো বলে অভিহিত করেছেন এবং পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার অভাবের উপর জোর দিয়েছেন।
আশারক আল-আওসাত: আমেরিকার সাথে আলোচনা অচলাবস্থায় পৌঁছেছে।
