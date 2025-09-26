জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু যখন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দিচ্ছিল, তখন আমেরিকান নাগরিকরা জাতিসংঘ ভবনের সামনে বিশাল বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।
বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা গাজার প্রতি তাদের সমর্থনের উপর জোর দিয়ে ইহুদিবাদী দখলদারদের চলমান অপরাধের নিন্দা জানান।
সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা "গাজা মুক্ত করুন", "গাজার জনগণকে বাঁচতে দিন" এবং ... এই থিম সম্বলিত প্ল্যাকার্ড ধরে ছিলেন।
নেতানিয়াহু যখন সাধারণ পরিষদের মঞ্চে ওঠে, তখন গাজায় চলমান গণহত্যা এবং ইরান ও কাতারের উপর সরকারের আক্রমণের প্রতিবাদে অনেক কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল, কর্মকর্তা এবং রাষ্ট্রপ্রধান হল ত্যাগ করেন এবং আরও অনেকে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে "উস্কানি" দেন।
ইসরায়েলি দখলদার সরকারের প্রধানমন্ত্রী আবারও তেল আবিবের যুদ্ধবাজ অবস্থানের উপর জোর দিয়ে বলেছে যে, "আমরা প্রয়োজনীয় সবকিছু করেছি, আমরা ইরানের পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি ধ্বংস করেছি," এবং ঘোষণা করেছে: "ইয়েমেনে হুথি আন্দোলনের নেতাদের লক্ষ্যবস্তু করার পর, গাজায় হামাসের নেতাদের ধ্বংস করা হয়েছে, লেবাননে সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ এবং সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদ এবং ইরাকের মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করে ধ্বংস করা হয়েছে।"