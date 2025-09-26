সিনাইতে মিশর ও ইসরায়েলের মধ্যে নীরব সংঘর্ষ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, সিনাই উপদ্বীপ একটি উত্তেজনাপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে, কারণ গাজা যুদ্ধের পর মিশরের সীমান্ত সুরক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা এবং এই অঞ্চলে ক্ষমতার ভারসাম্যের পরিবর্তন এবং সামরিক ছত্রভঙ্গ সম্পর্কে ইসরায়েলি উদ্বেগ ক্রমবর্ধমান।
কায়রো সন্ত্রাসবাদ এবং চোরাচালান মোকাবেলায় সুয়েজ খালের পূর্ব দিকে তার উপস্থিতি জোরদার করার বিষয়টিকে একটি প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে দেখছে, কিন্তু তেল আবিব এটিকে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির নিরাপত্তা সংযুক্তির লঙ্ঘন হিসেবে দেখছে।
এদিকে, লোহিত সাগরে যুদ্ধের ফলে জাহাজ চলাচলে চাপ বাড়ছে এবং মার্কিন-মিশরীয়-স্পন্সরিত "ব্রাইট স্টার ২০২৫" মহড়া জোটের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ককে উন্মোচিত করেছে।
ইস্রায়েল ওয়াশিংটনের মাধ্যমে মিশরের উপর চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করছে, অন্যদিকে মিশর ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির অধীনে তার মোতায়েনের বৈধতার উপর জোর দিচ্ছে।
ইসরায়েলের অবস্থান
"সিনাইতে মিশরের কর্মকাণ্ড খুবই বিপজ্জনক এবং আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন," অ্যাক্সিওস ওয়েবসাইটে একজন ইসরায়েলি কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে মিশরের সামরিক সম্প্রসারণের মধ্যে রয়েছে এমন অবকাঠামো নির্মাণ যা আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
ইসরায়েলি সরকারের চ্যানেল ১২ টেলিভিশনকে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা আরও বলেছেন যে সিনাইতে মিশরের বর্ধিত সামরিক উপস্থিতি দুই পক্ষের মধ্যে "আরেকটি উত্তেজনার বিষয়" হয়ে উঠেছে এবং তেল আবিব এবং কায়রোর মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ এখনও পর্যন্ত কোনও ফল বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে আরও চাপের জন্য ইসরায়েল ওয়াশিংটনের দিকে ঝুঁকছে।
