গাজার পক্ষে কঠোর বক্তব্য দেওয়াতে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টের মাথায় চুমু দিলেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):জাতিসংঘে অভূতপূর্ব এক মুহূর্তে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা সাধারণ পরিষদে বক্তৃতার পর কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোর মাথায় চুমু দিয়েছেন।
পেত্রো তার ভাষণে গাজার সংঘাত সম্পর্কে একটি কঠোর বক্তব্য দেন। তিনি গণহত্যাকারীদের 'নব্য নাৎসি' হিসেবে বর্ণনা করেন এবং ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার জন্য এশিয়ান দেশগুলোর সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক সামরিক বাহিনী গঠনের আহ্বান জানান।
পেত্রোর বক্তব্য শেষে লুলার চুম্বনের পদক্ষেপকে ব্যাপকভাবে কলম্বিয়ার নেতার বক্তব্যের প্রতি সংহতি এবং সমর্থনের এক অসাধারণ প্রদর্শন হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিষয়টি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এবং জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।
এদিকে, ভাষণে পেত্রো বারবার ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডকে 'গণহত্যা' বলে নিন্দা করেছেন। তিনি হলোকাস্টের চিত্র তুলে ধরে বলেন, মানবতার ওপর, বিশেষ করে ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর হিটলারের গণহত্যার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।
প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের অক্টোবরে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাথমিকভাবে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে নাৎসিদের সঙ্গে তুলনা করার পর, ইসরায়েল কলম্বিয়ায় নিরাপত্তা সামগ্রীর রপ্তানি বন্ধ করার ঘোষণা দেয়। এরপর কলম্বিয়া ইসরায়েলি অস্ত্র ক্রয় স্থগিত করে। এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কারণ, ইসরায়েল দীর্ঘদিন ধরে কলম্বিয়ার সামরিক সরঞ্জামের অন্যতম প্রধান সরবরাহকারী ছিল।
এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের মে মাসে পেত্রো ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। কলম্বিয়া কয়েকটি ল্যাটিন আমেরিকান দেশের মধ্যে একটি, যারা এই ধরণের চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিয়েছে।
কলম্বিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে জোট বেঁধে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এনে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মামলায় যোগদানের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করেছে।
