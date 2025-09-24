আসুন একসাথে হুমকিকে সুযোগে পরিণত করি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):আসুন আমরা হুমকি থেকে সুযোগ তৈরি করি।
জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে, পেজেশকিয়ান ইসরায়েলের অপরাধমূলক আক্রমণে শহীদ হওয়া নিষ্পাপ শিশুদের ছবি দেখিয়ে বিশ্বকে ইরানের শান্তি ও কর্তৃত্বের বার্তা পৌঁছে দেন এবং বলেন যে আমরা, ইরানের ন্যায়পরায়ণ জনগণ, আইনহীন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মাধ্যমে গর্বের সাথে অন্যায়, বৈষম্য এবং দ্বৈত মানকে অতিক্রম করেছি এবং আজ, সুযোগ-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, আমরা ইরানি জনগণের এই ঐতিহাসিক অর্জনকে একটি আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যতের দিকে ঝাঁপ দেওয়ার প্ল্যাটফর্মে পরিণত করেছি।
পেজেশকিয়ান: আবারও, আমি এই ফোরামে ঘোষণা করছি যে ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে না এবং করবেও না। এটি একটি ধর্মীয় বিশ্বাস এবং নেতার ফতোয়া। নেতার ফতোয়া অনুসারে; আমরা কখনই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করব না, কারণ এটি অবৈধ এবং গণহত্যা।
তিনি বলেন:আমরা ঠিক কূটনীতির পথেই ছিলাম যখন ইহুদিবাদী সরকার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশটিতে বিমান হামলা চালায়; এবং কূটনীতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল। আমাদের দেশ প্রাণঘাতী অস্ত্রমুক্ত অঞ্চলকে সমর্থন করে।
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পেজেশকিয়ান: সবচেয়ে কঠোর, দীর্ঘতম এবং কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, মনস্তাত্ত্বিক ও মিডিয়া যুদ্ধ এবং বিভাজন তৈরির ক্রমাগত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ইরানি জনগণ তাদের মাটিতে প্রথম গুলি চালানোর সাথে সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের সাহসী সশস্ত্র বাহিনীকে সমর্থন করেছিল এবং আজও তারা তাদের শহীদদের রক্তকে সম্মান করে।
