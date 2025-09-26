বিশ্বের সমস্ত মুক্তিকামীরা শেষ ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের অপেক্ষায় ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ভৌগোলিক সীমানা ম্লান হওয়ার যুগে, প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা হযরত ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের প্রতি বিশ্বাস একটি সর্বজনীন বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। বিশ্বজুড়ে এক্স সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীদের টুইটগুলো দেখায় যে জাতি ও ধর্মের উর্ধ্বে এই আশা বিশ্বের সব মুক্তিকামী মানুষের হৃদয়ে জীবন্ত।
হযরত মাহদী (আ.ফা.) ও হযরত ঈসা (আঃ)
এক্স সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারী গিজেল নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় হযরত মাহদী এবং হযরত ঈসার একযোগে উপস্থিতি সম্পর্কে টুইট করেছেন। তিনি লিখেছেন: "হে প্রভু! তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছো যে যখন পৃথিবী জুলুম ও অত্যাচারে ভরে যাবে, তখন তুমি মানবতাকে রক্ষা করার জন্য চূড়ান্ত ত্রাণকর্তাকে পাঠাবে। আমরা সেই প্রতিশ্রুতির অপেক্ষায় আছি; হযরত মাহদীকে হযরত যীশু খ্রীষ্টের সাথে আমাদের কাছে নিয়ে এসো।"
বিশ্ব শাসনের একমাত্র যোগ্য
এক্স সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী "আনিরা" টুইট করেছেন যে হযরত মাহদীই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বিশ্ব শাসনের যোগ্য। তিনি লিখেছেন,: পৃথিবী শাসন করার যোগ্য একমাত্র ব্যক্তি হলেন তিনি যিনি সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তিনি হলেন প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা, মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁর প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছেন।
জাগরণ
এলিজাবেথ, একজন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী, তিনি গাজার জনগণের সমর্থনে বিশ্বজুড়ে আয়োজিত মানুষের বিক্ষোভের ছবি টুইট করেছেন। তিনি প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তার আবির্ভাব না ঘটা পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে স্বাধীনতাকামী মানুষের জাগরণের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: "গাজার জন্য বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ। প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তার আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত এই জাগরণ অব্যাহত থাকবে।"
মুসলিমরা যীশুকে ভালোবাসে
আরেকজন এক্স ব্যবহারকারী, সোল এক্সেলেন্সি, যীশুর প্রতি মুসলমানদের ভক্তি তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন:মুসলমানরা যীশুকে ভালোবাসে এবং বাইবেলে উল্লেখিত প্রতিশ্রুত মাহদীর সাথে তাঁর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় রয়েছেন। তারা জেরুজালেমে নামাজ পড়বেন।
নিপীড়কদের চিরন্তন ভয়
"রোশনা," আরেকজন X সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারী, একজন ধার্মিক ত্রাণকর্তার আবির্ভাবকে অত্যাচারীদের চিরন্তন ভয় হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন: একজন ধার্মিক ত্রাণকর্তার আবির্ভাব অত্যাচারীদের চিরন্তন ভয় ছিল এবং এখনও আছে। যে ভয়ের কারণে প্রতিশ্রুত মাহদীর পিতা ইমাম হাসান আসকারী সর্বদা শাসকদের নজরদারিতে থাকতেন।
বিশ্বকে বাঁচানো
"রায়হান" নামে একজন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী গাজার জনগণের দুর্দশার একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন: "হে প্রতিরোধের ভূমি! হে জাগ্রত হৃদয়! অনেকবার মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, এবং এবারও একজন ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের আশা জীবন্ত। প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের জন্য ধন্যবাদ, এমন একটি দিন আসবে যখন নিপীড়ন ও অত্যাচারের অবসান হবে।"
অন্তহীন ভালোবাসা
এক্স ব্যবহারকারী ডেবি কোলম্যান হযরত মাহদীর আবির্ভাবকে অন্তহীন ভালোবাসা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন:আমার আল্লাহ, ত্রাণকর্তা, যার ভালোবাসা অফুরন্ত এবং যার করুণা মহাবিস্ময়কর, তিনি আমাদের রক্ষা করার জন্য একটি দিন ইমাম মাহদিকে পাঠাবেন।
উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ
"সারা", সোশ্যাল মিডিয়া এক্স বা সাবেক টুইটারের একজন ব্যবহারকারী। হযরত মাহদীর আবির্ভাবের সময় বিশ্বকে সম্বোধন করে তিনি লিখেছেন: "যখন পৃথিবী ভারী মনে হয় এবং আনন্দ দূরের মনে হয়, তখনও প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তার আবির্ভাব আশা জাগায় এবং আমাদের একটি উজ্জ্বল ও আশীর্বাদপূর্ণ ভবিষ্যতের আশ্বাস দেয়।
