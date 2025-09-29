সামুদ নৌবহরে হামলার অভিযোগে তিউনিসিয়ায় একজন বিদেশী নাগরিককে গ্রেপ্তার।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তিউনিসিয়ার বিচার বিভাগ শুক্রবার গাজার অবরোধ ভাঙার জন্য কাজ করা বিশ্বব্যাপী নৌবহর, সামুদ ফ্লোটিলার একটি জাহাজে হামলার অভিযোগে একজন বিদেশী নাগরিকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে।
সন্ত্রাসবিরোধী বিভাগের তদন্তকারী বিচারক সামুদ ফ্লোটিলার উপর হামলার প্রেক্ষাপটে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন।
তিউনিসিয়ার রাজধানী সিদি বো সাইদ বন্দরে নোঙর করার সময় জাহাজটিতে হামলা চালানো হয়। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির পরিচয় এবং জাতীয়তা এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
তিউনিসিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অধীনে তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে।
প্রতিবেদন অনুসারে, এই মাসে সিদি বো সাইদ বন্দরে নোঙর করার সময় দুটি সামুদ ফ্লোটিলা জাহাজ ড্রোন হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল, যার ফলে সামান্য পরিমাণে ক্ষতি হয়েছিল।
তিউনিসিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পূর্বে বলেছিল যে সামুদ ফ্লোটিলার একটি জাহাজে হামলা একটি পরিকল্পিত কাজ ছিল।
