ইসরায়েলে মধ্যরাতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল হুতি।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ০১:০১
মধ্যরাতে সেন্ট্রাল ইসরায়েলে ও দক্ষিণ-পশ্চিম তীর লক্ষ্য করে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইয়েমেনের হুতিরা, ফলে ইসরায়েলের বিভিন্ন এলাকায় সতর্কতা সাইরেন বেজে উঠে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী (আইডিএফ) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল। 

আইডিএফ জানিয়েছে, ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে ছোড়া একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সফলভাবে প্রতিহত করা হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের ঘটনায় মধ্য ইসরায়েল ও দক্ষিণ-পশ্চিম তীরের কয়েকটি বসতিতে সতর্কতামূলক সাইরেন বেজে ওঠে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

এদিকে নেতানিয়াহু বাহিনীর বর্বরতায় ফিলিস্তিনের অবস্থা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। স্থানীয় সময় রোববার গাজার বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনারা। এতে হতাহত হন বহু ফিলিস্তিনি।

সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা জানায়, ইসরায়েলি হামলায় ধ্বংস হচ্ছে আবাসিক এলাকা, স্কুল এবং হাসপাতাল। পাশাপাশি, হতাহতদের কাছে চিকিৎসা পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

প্রায় দুবছর ধরে গাজায় চলা ইসরায়েলি হামলায় ৬৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১ লাখ ৬৮ হাজার ১৬২ জন। বাস্তুচ্যুত হয়েছেন লাখ লাখ বাসিন্দা।

