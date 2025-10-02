  1. Home
যুক্তরাজ্যের ইহুদি উপসানলয়ে হামলা।

২ অক্টোবর ২০২৫ - ২০:০০
যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারে একটি ইহুদি উপসানলয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ম্যানচেস্টারের এ সিনাগগে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে ইহুদি ধর্মের বর্ষপঞ্জিকার সবচেয়ে পবিত্র ইয়ুম কিপ্পুরের দিনে। এদিন ইহুদিরা উপবাস থাকে। এছাড়া নিজেদের উপসানলয় সিনাগগে জড়ো হয়ে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করে।

ম্যানচেস্টার পুলিশ জানায়, হামলাকারীকে গুলি করা হয়েছে। তবে সে বেঁচে আছেন নাকি মারা গেছেন সেটি স্পষ্ট করেনি পুলিশ।

ম্যানচেস্টারের মেয়র বার্নহাম সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে এই হামলাকে ‘গুরুতর ঘটনা’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তবে হামলাকারীকে ইতিমধ্যে নিবৃত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ধারণা করে ম্যানচেস্টারের মেয়র আরো বলেছেন, “ধারণা করা হচ্ছে হামলাকারী নিহত। যদিও এটি এখনো নিশ্চিত নয়।”

উল্লেখ্য, ছুরি হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত চারজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। কেউ নিহত হয়েছেন কি না সেটি এখনো জানা যায়নি।
 

