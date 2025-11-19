কঙ্গোর ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে হযরত ফাতেমা যাহরা (আ.)-এর শাহাদাত স্মরণে শোকানুষ্ঠান।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত স্মরণে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্রিস্টান ও মুসলিম অধ্যাপক এবং ছাত্রদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যা ছিল অভ্রান্ত ও বিশুদ্ধ আহলে বাইত (আ.)-এর পবিত্র স্থানের প্রতি শিক্ষাবিদদের গভীর শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ এবং বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ফাতেমীয়দের চিরন্তন বার্তা পুনরায় পাঠ করার সুযোগ।
পবিত্র কুরআনের অনুপ্রেরণামূলক আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়, এরপর হাদিসে কিসা তেলাওয়াত করা হয়।
এরপর বক্তা তাঁর বক্তব্যে হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর ঐশ্বরিক মর্যাদা ব্যাখ্যা করেন এবং ইসলামী সমাজে তাঁকে ঈমান, অন্তর্দৃষ্টি এবং ন্যায়বিচারের এক নিখুঁত আদর্শ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন।
তিনি বলেন যে ফাতেমীয় ঐতিহ্য বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল বিশ্বাসীদের শিক্ষিত করার জন্য একটি চিরন্তন কৌশল।
এরপর, আহলে বাইতের প্রেমিকদের উপস্থিতিতে নওহা ও মাতমের মাধ্যমে আহাযারী হয়, যার ফলে অনুষ্ঠানের ফাতেমীয় পরিবেশ প্রদেশের নির্যাতিত মায়ের মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণে হৃদয়কে নাড়া দেয়।
অনুষ্ঠানের শেষে, অংশগ্রহণকারীরা আয়োজন করা আধ্যাত্মিক ভোজের পাশাপাশি, আহলে বাইতের শিক্ষার সাথে শান্তি এবং পরিচিতিতে পূর্ণ মুহূর্তগুলি উপভোগ করেন।
