ইসলামী বিশ্বের কঠিন পরীক্ষায় মাহদাবী বিশ্বাস কীভাবে শিয়াদের গর্বিত করে?।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শুক্রবার যুগের ইমাম (আ.ফা.)-এর স্মরণ ও নামের সাথে জড়িত এবং প্রতিটি সপ্তাহের শেষে ইসলামের পবিত্র প্রতিশ্রুতি নিয়ে চিন্তা ও বাস্তবায়ীত করার অবকাশ রাখে।
প্রতি শুক্রবার সকালে দোয়া নুদবা পড়া আহলে বাইত (আ.)-এর মহান আদর্শের পুনর্নবীকরণ, যা কুরআন এবংমাসুমিন দ্বারা প্রতিশ্রুত।
বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধরণের অস্থিরতা, সংকট এবং দৈনন্দিন চাহিদা নিয়ে সমাজের ব্যস্ততা কার্যত মৌলিক বিষয়গুলি এবং সুখের কারণ সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ কেড়ে নিয়েছে। যদিও সকল মানবিক আন্দোলন, বিদ্রোহ এবং আন্দোলন স্থায়ী সুখ অর্জনের জন্য পরিচালিত হয়ে থাকে।
মুসলিম এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাসীরা সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি কষ্টভোগী মানুষ, তাদের বিশ্বাস ও ঈমানের কারণে তারা সকল ধরণের চাপ, হুমকি এবং নিপীড়নের মুখোমুখি হয়।
ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে ধর্মের অনুসারীরা কখনও কঠিন পরীক্ষা এবং কঠিন পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকেনি, যদিও ধর্মে বিশ্বাসীরা অন্যান্য সকলের তুলনায় প্রকৃত সৌভগ্যের সন্ধানে বেশি আগ্রহী।
ইতিমধ্যে, আহলে বাইত (আ.)-এর অনুসারীরা, যারা ইসলামী বিশ্বে সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচিত ও ইতিহাস জুড়ে এক অতুলনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে এবং সাধারণত সরকার কর্তৃক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং ইসলামী বিশ্বের চাপের মুখে শিয়ারা মুক্ত নয়।
ইসলামী বিশ্বে শিয়া ধর্মের কেন্দ্র হিসেবে ইসলামী ইরান তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সমসাময়িক যুগের সবচেয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে।
তবে, ইরানী জাতির মন ও বিবেকের মধ্যে প্রোথিত মাহদী বিশ্বাস এবং প্রত্যাশার সংস্কৃতির উপর নির্ভর করা, এই স্থিতিশীলতার আরেকটি রূপ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এটাই ইসলামী বিশ্ব এবং মানব বিশ্বে সমৃদ্ধির একটি পূর্বাভাস।
আরব উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলি, যা সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও সমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলির মধ্যে একটি, উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি প্রদান করা সত্ত্বেও অন্যান্য মুসলিম সমাজের জন্য দারিদ্র্য ও ধ্বংসযজ্ঞ রেখে গেছে।
ইয়েমেনি শিয়ারা বছরের পর বছর ধরে আরব উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলি দ্বারা বোমাবর্ষণ এবং খাদ্য অবরোধের শিকার হচ্ছে এবং তাদের অবরোধ এখনও অব্যাহত রয়েছে।
তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধি ও কল্যাণ উপভোগ করা সত্ত্বেও, পূর্ব এশিয়ার ইসলামী দেশগুলি নিরাপত্তা ও অর্থনীতির জন্য আমেরিকা এবং পশ্চিমাদের উপর নির্ভরশীল এবং ইসলামী বিশ্বের সম্পর্ককে কার্যকরভাবে প্রভাবিত করার ক্ষমতা তাদের নেই। এমনকি সবচেয়ে জনবহুল মুসলিম দেশ হিসেবে ইন্দোনেশিয়াও ইসরায়েলের সাথে মিত্রতা গড়ে তোলার চেষ্টা করছে!
গাজার সেই মহান ও দুর্ভাগ্যজনক পরীক্ষায়, যা বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচারের এক মহান পরীক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল, যখন সমস্ত মুসলিম দেশ এবং সম্প্রদায় দর্শক ছিল এবং পদক্ষেপ নেওয়ার প্রেরণা, ক্ষমতা এবং বিশ্বাসের অভাব ছিল, ইরান, লেবানন, ইরাক, ইয়েমেন এমনকি সিরিয়ার শিয়ারা গাজার জনগণকে সমর্থন করার জন্য ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবেশ করেছিল, গাজায় নিপীড়ন কমাতে তাদের সুখ ও মঙ্গল বিসর্জন দিয়েছিল।
হ্যাঁ, উম্মাতের প্রতিশ্রুত মাহদী (আ.ফা.)-এর প্রতি বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আহলে বাইত (আ.)-এর অনুসারীদের সৌভাগ্য ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত সবচেয়ে সমৃদ্ধ ধারণা রয়েছে, যা শিয়াদেরকে মহান পরীক্ষা ও সংকটে স্থিতিশীল ও গর্বিত করতে সক্ষম হয়েছে।
তবে এর অর্থ এই নয় যে আহলে বাইত (আ.)-এর অনুসারীদের সমাজে কোনও ত্রুটি, দুর্নীতি বা অবিচার নেয়। অন্যান্য মুসলমানদের মতো, শিয়াদেরও তাদের মাযহাব পালনে দুর্বলতা রয়েছে, কিন্তু একই সাথে, তারা ত্রাণকর্তার আদর্শের প্রতি আনুগত্যের কারণে উচ্চতর প্রশান্তি ও গর্বের অধিকারী, যা সকল মুসলমানের জন্য স্থায়ী সৌভগ্য অর্জনের একমাত্র পথ।
