জনসাধারণের চাপে ভারতে ফিলিস্তিনপন্থী আন্দোলনের বন্দীদের মুক্তি + ছবিসহ।

১৯ নভেম্বর ২০২৫ - ০৮:৩১
News ID: 1751903
ভারতের আহমাদনগর শহরে ফিলিস্তিনের জনগণ এবং তাদের স্বার্থের সমর্থনে একটি প্রচারণার পর, যা পিপলস সলিডারিটি উইথ প্যালেস্টাইন নামে একটি বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক শুরু হয়েছিল, ছয়জন অংশগ্রহণকারীকে গ্রেপ্তারের পর জনসাধারণের বিক্ষোভের ঝড় ওঠে, যার ফলে পুলিশ মধ্যরাতে আটককৃতদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আহমাদনগর শহরে এনজিও ইন্ডিয়ান পিপলস সলিডারিটি উইথ প্যালেস্টাইন (আইপিএসপি) কর্তৃক ফিলিস্তিনের সমর্থনে এই প্রচারণার আয়োজন করা হয়েছিল।

آزادی بازداشت‌شدگان کارزار حمایت از فلسطین در هند تحت فشار مردمی + تصاویر

সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা স্লোগান দিয়ে ফিলিস্তিনি জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করেন এবং দখলদার শাসকগোষ্ঠীর অপরাধের নিন্দা জানান।

آزادی بازداشت‌شدگان کارزار حمایت از فلسطین در هند تحت فشار مردمی + تصاویر

কর্মসূচি চলাকালীন পুলিশ অভিযানের ছয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করে, যার ফলে উপস্থিত এবং শহরবাসীর মধ্যে বিক্ষোভ শুরু হয়। গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ কয়েক ঘন্টা ধরে চলে।

آزادی بازداشت‌شدگان کارزار حمایت از فلسطین در هند تحت فشار مردمی + تصاویر

অবশেষে, জনসাধারণের চাপ, তাদের জেদ এবং সমাবেশের ফলে পুলিশ মধ্যরাতে আটককৃতদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। "ইন্ডিয়ান সলিডারিটি উইথ প্যালেস্টাইন" নামক এনজিওর কর্মীরা এই সম্মিলিত পদক্ষেপকে নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের ইচ্ছার বিজয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

