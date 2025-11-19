  1. Home
দক্ষিণ লেবাননে নতুন ইসরায়েলি ড্রোন হামলা।

১৯ নভেম্বর ২০২৫ - ১১:৫১
ইসরায়েলি সরকার লেবাননের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তির বারবার এবং প্রতিদিন লঙ্ঘন করে এবং জাতিসংঘের প্রস্তাব লঙ্ঘন করে, একটি গাড়িকে ড্রোন হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের সংবাদ সূত্রগুলি দেশের দক্ষিণে ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠীর নতুন আক্রমণের খবর দিয়েছে।

লেবাননের গণমাধ্যম জানিয়েছে যে আজ একটি সরকারি হাসপাতালের কাছে বিনতে জবিলে একটি গাড়ি ইসরায়েলি ড্রোন হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

আল-মায়াদিন নিউজ নেটওয়ার্ক, দক্ষিণ লেবাননের তাদের সংবাদদাতার উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে, একটি ইসরায়েলি ড্রোন বিনতে জবাইলে একটি গাড়ি লক্ষ্য করে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে। এই হামলাগুলি যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন এবং ২০০৬ সালে যুদ্ধ শেষ করার জন্য জারি করা জাতিসংঘের প্রস্তাব ১৭০১-এর লঙ্ঘন।

এছাড়াও, দুই দিন আগে, লেবাননের রাষ্ট্রপতি জোসেফ আউন তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইউসুফ রাজিকে জাতিসংঘে তার দেশের স্থায়ী মিশনকে লেবাননের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদে একটি জরুরি অভিযোগ দায়ের করার নির্দেশ দিতে বলেন, যাতে ইসরায়েল দক্ষিণ সীমান্তে একটি কংক্রিটের প্রাচীর নির্মাণ শুরু করার প্রতিবাদ করে, যা ২০০০ সালে ইহুদিবাদী প্রত্যাহারের পর থেকে "নীল রেখা" লঙ্ঘন করে।

