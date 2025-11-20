  1. Home
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ম্যানচেস্টার সিটি ম্যানেজারের জোরালো বক্তব্য।

২০ নভেম্বর ২০২৫ - ১৯:২৩
ফিলিস্তিনের দাতব্য উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিন দলের চ্যারিটি ম্যাচের আগে ম্যানচেস্টার সিটির কোচ পেপ গার্দিওলা গাজায় ইসরায়েলের অপরাধের বিরুদ্ধে তীব্র বক্তৃতা দেন এবং গাজায় মানবিক সংকট রোধে ব্যর্থতার জন্য সরকারকে তিরস্কার করেন। 

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বার্সেলোনার লুইস অলিম্পিকো স্টেডিয়ামে কাতালোনিয়া এবং ফিলিস্তিন মুখোমুখি হতে চলেছে।

একটি বেসরকারি কোম্পানি দ্বারা প্রচারিত এই ক্রীড়া ইভেন্টটি গার্দিওলা সহ বিশ্বজুড়ে রাজনীতি এবং ক্রীড়া জগতের বিভিন্ন সেলিব্রিটিদের সমর্থন আকর্ষণ করেছে।

এই খেলার সমস্ত অর্থ গাজা পুনর্নির্মাণের জন্য ব্যয় করা হবে।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন তারকা পল পগবা সহ ৭০ জনেরও বেশি পেশাদার ক্রীড়াবিদ ইতিমধ্যেই উয়েফার প্রতি আহ্বান জানিয়ে একটি আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন যাতে ইসরায়েলি দলকে উয়েফা থেকে স্থগিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্রের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনও ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে নভেম্বরে ইসরায়েলকে যেকোনো ম্যাচ থেকে নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে।

তিনি আরও বলেন: "বিশ্ব ফিলিস্তিনকে পরিত্যাগ করেছে। আমরা একেবারেই কিছুই করিনি। তাদের দোষ নয় যে তারা সেখানে জন্মগ্রহণ করেছে। আমরা সকলেই ইসরায়েলকে একটি সম্পূর্ণ জাতিকে ধ্বংস করতে দিয়েছি। ক্ষতি ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে এবং অপূরণীয়।"

আমি কল্পনাও করতে পারি না যে এই পৃথিবীতে এমন কেউ থাকবে যে গাজায় গণহত্যার পক্ষে দাঁড়াবে। আমাদের সন্তানরা সেখানে থাকতে পারে এবং কেবল সেখানে জন্মগ্রহণ করার কারণে তাদের হত্যা করা হতে পারে। আজকের বিশ্বের নেতাদের উপর আমার খুব কম বিশ্বাস আছে, কারণ আমরা দেখতে পাই যে তারা ক্ষমতায় থাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

প্রতীকবাদ জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, কিন্তু এর পেছনে অবশ্যই কিছু একটা আছে, আমি বলতে চাইছি একটি বাস্তব এবং গতিশীল সমর্থন, এই ক্ষেত্রে প্রতীকটি একটি ফুটবল ম্যাচ, কিন্তু আমরা আসলে যা চাই তা হল ফিলিস্তিনিরা যেন মনে করে যে আমরা কিছুক্ষণের জন্য সেখানে আছি এবং তাদের দেশের স্টেডিয়াম আনন্দ এবং সংহতির শব্দে ভরে উঠুক।

