সাম্প্রতিক বন্যা ও বৃষ্টিপাত গাজা উপত্যকায় মানবিক সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

১৯ নভেম্বর ২০২৫ - ২২:৩৫
জাতিসংঘের সতর্কীকরণ: গাজার প্রায় পুরো জনসংখ্যাই তীব্র খাদ্য নিরাপত্তা সংকটের মুখোমুখি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জাতিসংঘ সতর্ক করে দিয়েছে যে গাজার প্রায় ৯৬ শতাংশ বাসিন্দা ভয়াবহ খাদ্য ঘাটতির মুখোমুখি এবং জোর দিয়ে বলেছে যে খুব দেরি হওয়ার আগেই দুর্বল জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার জন্য এই অঞ্চলে জরুরি ভিত্তিতে মানবিক সহায়তা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

গাজা ত্রাণ ও উদ্ধার সংস্থার মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল গাজা উপত্যকায় সর্বশেষ আবহাওয়া ব্যবস্থা এবং ভারী বৃষ্টিপাতের ধ্বংসাত্মক প্রভাবের দিকে ইঙ্গিত করে সতর্ক করেছেন যে এই অঞ্চলে মানবিক সংকট একটি বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

বাসাল জোর দিয়ে বলেন যে এই আবহাওয়া ব্যবস্থা কেবল একটি সাময়িক ঘটনা ছিল না, বরং মানবিক পরিস্থিতির চরম ভঙ্গুরতা, অবকাঠামোর ধস এবং বাস্তুচ্যুতদের জন্য মৌলিক জীবনযাত্রার অভাবকে প্রকাশ করেছে। "প্রশ্ন হল এখন কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার এবং পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে?"

সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, ভারী বৃষ্টিপাত এবং তীব্র বাতাসের সাথে একটি আবহাওয়া ব্যবস্থা কয়েক হাজার শরণার্থী তাঁবু ডুবিয়ে দিয়েছে, যেখানে দুই বছরের ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ এবং ইহুদিবাদী শাসনের দ্বারা ঘরবাড়ি ধ্বংসের পর ফিলিস্তিনিরা তাদের শেষ আশ্রয় এবং সম্পত্তি হারিয়েছে।

এই প্রতিবেদনগুলি আবারও দেখায় যে গাজা একটি গুরুতর এবং জটিল মানবিক সংকটের মধ্যে রয়েছে এবং একটি ব্যাপক বিপর্যয় এড়াতে বিশ্বব্যাপী সমর্থন এবং মানবিক সাহায্যের জরুরি প্রয়োজন।

