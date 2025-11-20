পরিবারে নারীদের সম্মান করা ইসলামের কঠোর নির্দেশাবলীর মধ্যে একটি (দিত্বীয় অংশ)।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হযরত মাসুমা (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারের বক্তা বলেন: হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন যে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম।
পরিবারে নারীদের সম্মান করা ইসলামের কঠোর নির্দেশাবলীর মধ্যে একটি (প্রথম অংশ)।
ইসলামে সফল পরিবারের ব্যবহারিক উদাহরণ
হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং হযরত খাদিজা (সা.আ.)-এর জীবনকে একজন সফল দম্পতির উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে মোহাম্মদ যামানি বলেন: হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত খাদিজা (সা.আ.)-এর মৃত্যুর পর বছরের পর বছর ধরে তাঁকে স্মরণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "খাদিজা আমার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।
যখন অন্যরা আমাকে অস্বীকার করেছিল, তখন সে আমাকে বিশ্বাস করেছিল, আমাকে তার সম্পদ দিয়েছিল এবং ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর মতো সন্তান দান করেছিল।"
তিনি আরও বলেন: হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.) এবং আমিরুল মুমিনিন (আ.)-এর জীবনও বেহেশতের জীবনের একটি উদাহরণ। আমিরুল মুমিনিনের বর্ম বিক্রি করে হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর দেনমোহর প্রদান করেছিলেন এবং জীবনের সবচেয়ে মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল।
মহানবী (সা.) গৃহস্থালির কাজ তাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন এবং হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর গর্ব ছিল যে তাকে ঘরের বাইরে কাজ করা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর গৃহস্থালির কাজকর্মের কথা উল্লেখ করে মোহাম্মদ যামানি বলেন: সালমান ফারসী বর্ণনা করেন যে, একদিন আমি হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম যে, কাজের তীব্রতায় তাঁর হাত রক্তাক্ত। হযরত যাহরা (সা.)-ও গর্বের সাথে কাজ করতেন এবং এ নিয়ে কখনও বিচলিত হতেন না।
হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জীবনে সন্তুষ্টি ও ধৈর্যের চেতনা
হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর সন্তুষ্টি ও ধৈর্যের মনোভাবের কথা উল্লেখ করে যামানি বলেন: একদিন আমিরুল মুমিনিন তাকে খাবার আনতে বললেন, মা ফাতেমা বললেন: "তিন দিন ধরে আমাদের ঘরে কোন খাবার নেই।"
আমিরুল মুমিনিন (তাকে না জানানোর জন্য) দুঃখিত হলে, হযরত যাহরা (সা.আ.) বললেন: "আমি আল্লাহর কাছে লজ্জিত যে আমি এমন কিছু আপনার কাছে চায়বো যদি আপনার সামর্থ থাকে না।"
তিনি বক্তব্যের শেষে বলেন: "একজন ব্যক্তির পক্কতা যত বেশি হয়, তার পৃথিবীর প্রতি আসক্তি তত কম হয়। হযরত যাহরা (সা.আ.) পরিপূর্ণতার শীর্ষে ছিলেন এবং তাঁর জীবন, পরিবারে তপস্যা, সন্তুষ্টি, ধৈর্য এবং ঐশ্বরিক প্রেমের উদাহরণ।"
