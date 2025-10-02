ইসরায়েলগামী জাহাজে ইয়েমেনিদের ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মিনারভা গ্রাচ নামের একটি কার্গো জাহাজকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে-কারণ, এর মালিক কোম্পানি ইসরায়েলের বন্দরে নোঙর না করার সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করেছে।
জেনারেল ইয়াহিয়া সারি নিশ্চিত করেছেন, হামলাটি সরাসরি জাহাজে আঘাত হানে, যার ফলে আগুন ধরে যায় এবং জাহাজটি ডুবে যাওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে।
তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই অভিযানগুলো ফিলিস্তিনের নিপীড়িত জনগণের প্রতি ইয়েমেনের অটল সমর্থনের অংশ; যা শতাব্দীর অপরাধের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে।
সেনাবাহিনীর এই মুখপাত্র আরও জানান, আগ্রাসন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এবং গাজায় অবরোধ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত ইয়েমেনি বাহিনী তাদের অভিযান চালিয়ে যাবে।
তিনি আরও ঘোষণা করেন, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লাল সাগর, আরব সাগর, বাব আল-মানদাব প্রণালী ও আডেন উপসাগরে আরোপিত সামুদ্রিক অবরোধ এখনও সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে।
সারি আবারও সব শিপিং কোম্পানি ও জাহাজগুলোকে সতর্ক করে দেন, এই অবরোধ লঙ্ঘন করলে তার ফল ভয়াবহ হবে। তিনি জানান, ভবিষ্যতে আরও হামলা হতে পারে, যদি কেউ নিয়ম ভঙ্গ করে।
উল্লেখ্য, ৭ অক্টোবর গাজার ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনগুলো ‘অপারেশন আল-আকসা স্টর্ম’ নামে একটি আকস্মিক পাল্টা হামলা চালানোর পর ইসরায়েল গাজায় ব্যাপক যুদ্ধ শুরু করে। সেই থেকে ইয়েমেনিরা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন জানিয়ে আসছে।
Your Comment