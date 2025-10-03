ইরানের জন্য শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াইয়ের অঙ্গীকার/ এমনি বলেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ক্রোয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ী ফ্রিস্টাইল ও গ্রিকো-রোমান কুস্তি দলের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। পেজেশকিয়ান তরুণ প্রজন্মের সামনে কুস্তিগিরদের একটি আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করেন।
“বিশ্ব আমাদের আত্মসমর্পণ করাতে চাচ্ছে, কিন্তু আত্মসমর্পণ আমাদের স্বভাব নয়। আমরা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইরানের জন্য দাঁড়িয়ে থাকব এবং কখনো মাথানত করব না।”
তিনি ইরানের ওপর আরোপিত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও বিভিন্ন বিধিনিষেধের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, “আমাদের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা ও সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করলেই আমরা অবশ্যই আমাদের লক্ষ্য অর্জন করব।”
সোমবার আরেক বক্তব্যে পেজেশকিয়ান বলেন, “শত্রুরা আমাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চায়, কারণ আমরা মাথা নত করি না, অপমান মেনে নেই না।” তিনি আরও বলেন, “তারা চায় আমরা অধঃপতিত ছেড়ে মাথা ঝোকাই, কিন্তু সেটা কল্পনাও বাইরে। ইরান ও আমাদের জনগণকে হাঁটু গেড়ে বসানো কেবলই এক মায়াবী কল্পনা।”
চলতি সপ্তাহে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে ইরানের ওপর পুরনো নিষেধাজ্ঞাগুলো পুনর্বহাল করে। এর মাত্র দুদিন আগে, যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা চীন ও রাশিয়ার দাখিল করা একটি খসড়া প্রস্তাব ভেটো দেয়।
ইরান জানিয়েছে, এই পদক্ষেপের জবাবে তারা পাল্টা ব্যবস্থা নেবে।
