গাজামুখী সুমুদ ফ্লোটিলায় ইসরায়েলি হানা/বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদের ঝড়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) আল জাজিরার এক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা যায়।
প্রতিবেদনে বলা হয়, গাজার ফিলিস্তিনিদের জন্য ত্রাণ সহায়তা নিয়ে রওয়ানা দেওয়া নৌবহর গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা স্থানীয় সময় বুধবার গভীর রাতে ইসরায়েলি বাধার মুখে পরে। বহরের বেশ কয়েকটি জাহাজ থামিয়ে তাতে উঠে পরে ইসরাইলি নৌ সেনারা। বন্ধ করে দেওয়া হয় নৌযান থেকে চলা সরাসরি সম্প্রচার।
পরে নৌযানে থাকা মানবাধিকার কর্মীদের আটক করে সেখানেই প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আটককৃতদের মধ্যে সুইডিশ পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গও আছেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ইসরায়েলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, আটককৃতদের ইসরাইলের একটি নৌ বন্দরে নেওয়া হচ্ছে।
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা জানিয়েছে, নৌবহরের অন্তত ১৩টি জাহাজ আটক করেছে ইসরায়েলি নৌবাহিনী। জাহাজগুলোতে থাকা দুই শতাধিক স্বেচ্ছাসেবককে আটক করে ইসরাইলের একটি বন্দরে নেওয়া হয়েছে।
গাজামুখী নৌযানে ইসরায়েলি হস্তক্ষেপের কথা ফেসবুক লাইভে জানান ঐতিহাসিক মিশনটিতে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে অংশ নেওয়া আলোকচিত্রী, শিল্পী ও সমাজকর্মী শহিদুল আলম।
এদিকে ফ্লোটিলা নৌবহরকে বাধা দেওয়া ও বেশ কয়েকজনকে আটকের ঘটনায় বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। তুরস্ক এ ঘটনাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।
ব্রিটিশ লেবার পার্টির সাবেক নেতা এবং বর্তমানে ইয়োর পার্টির প্রধান জেরেমি করবিন এটিকে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করেছেন। আর নৌবহরে বাধা দেয়া ও কয়েকজনকে আটক করাকে অপহরণ আখ্যা দিয়েছে ফ্রিডম ফ্লোটিলা কর্তৃপক্ষ।
গাজামুখী ত্রাণ বহর আটকে দেওয়ায় ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে ইতালিতে রাতেই দেশটির রাজধানী রোমের সড়কে নেমে বিক্ষোভ করেন হাজার হাজার মানুষ। শুক্রবার দেশটির সবচেয়ে বড় শ্রমিক ইউনিয়ন ধর্মঘট ডেকেছে। এছাড়া জার্মানি, তুরস্ক, গ্রিসসহ কয়েকটি দেশে বিক্ষোভ হয়েছে।
উল্লেখ্য, গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা' নামে এ অভিযানে ৪০টিরও বেশি বেসামরিক নৌযান অংশ নেয়, যেখানে প্রায় ৫০০ জন যাত্রী আছেন। তাদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের আইনপ্রণেতা ও মানবাধিকার কর্মী রয়েছেন।
Your Comment