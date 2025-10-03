গাজায় আগ্রাসন ও নির্মম পরিস্থিতির মধ্যেই ইসরাইলে ১ লাখ বুলেট পাঠিয়েছে যুক্তরাজ্য।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরাইলি সেনাবাহিনীর চলমান সামরিক আগ্রাসনের মধ্যে গত আগস্ট মাসে ব্রিটেন থেকে ইসরাইলে এক লাখ ১০ হাজার বুলেট পাঠানো হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম চ্যানেল ৪-এর এক তদন্তে এ তথ্য উঠে এসেছে।
এই চালানের মূল্য প্রায় ২০ হাজার পাউন্ড (প্রায় ২৭ হাজার ডলার)। ইসরাইলে যুক্তরাজ্যের অস্ত্র রফতানি বৃদ্ধির নমুনা এটি। গত আগস্ট মাসে যুক্তরাজ্য থেকে ইসরাইলে মোট চালানের পরিমাণ ছিল এক লাখ ৫০ হাজার পাউন্ডের বেশি। হিসাব অনুযায়ী, এটি ২০২২ সালের জানুয়ারির পর থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।
প্রতিবেদন অনুসারে, একটি চালানের মাধ্যমে পাওয়া পণ্যগুলোকে ইসরাইলের কাস্টমস কোডবুকে ‘বুলেট’ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল। ওই মাসে অন্যান্য চালানের মধ্যে ছিল ‘ট্যাঙ্কের’ যন্ত্রাংশ, ‘শটগান বা রাইফেলের’ যন্ত্রাংশ। এছাড়াও ছিল ক্ষেপনাস্ত্র, বিস্ফোরক ও গোলাবারুদ।
প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ইসরাইল ট্যাক্স অথরিটির পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০২৫ সালের জুন মাসে যুক্তরাজ্য থেকে প্রায় চার লাখ পাউন্ড মূল্যের গোলাবারুদ ইসরাইলি কাস্টমস দিয়ে দেশে প্রবেশ করেছে। চালানটি গত তিন বছরের বেশি সময়ের মধ্যে এক মাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ।
যুক্তরাজ্য সরকার ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ঘোষণা করে, তারা ইসরাইলে অস্ত্র রফতানির জন্য ২৯টি লাইসেন্স স্থগিত করেছে। তাদের মতে, এসব অস্ত্র ‘আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘনে ব্যবহৃত হতে পারে’।
তবে এখনো প্রায় ৩৫০টি লাইসেন্স সক্রিয় রয়েছে। এর মধ্যে ১৬০টিরও বেশি ‘সামরিক’ তালিকাভুক্ত। সেই সময় সরকার বলেছিল, তারা ‘গাজার বর্তমান সংঘাতে ব্যবহৃত ও ইসরাইলি সেনাবাহিনীর কাছে যায়’ এমন পণ্য বিক্রিতে বাধা দিচ্ছে।
