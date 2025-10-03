মানবতার শেষ আলোও নিভিয়ে দিল ইসরাইল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তীব্র দুর্ভিক্ষে জর্জরিত গাজাবাসীর মুখে একমুঠো খাবার তুলে দেওয়ার শেষ মানবিক চেষ্টাটুকুও বন্ধ করলো দখলদার ইসরায়েল।
গাজার অনাহারী মানুষের জন্য ত্রাণ নিয়ে যাত্রা করা 'গ্লোবাল ফ্লোটলা'-র ৪০টিরও বেশি নৌযান জব্দ করেছে ইসরায়েলি নৌবাহিনী। এই চরম অমানবিক পদক্ষেপের মাধ্যমে ইসরায়েল কার্যত দেখিয়ে দিল যে তাদের কাছে মানবতা নিছক উপহাস।
আল মায়েদিনের প্রতিবেদন অনুসারে, গাজা উপকূল থেকে ত্রাণবাহী এই বিশাল নৌবহরটি জব্দ করার মাধ্যমে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু গাজাবাসীর উপর চাপিয়ে দেওয়া অবৈধ অবরোধকে আরও কঠোরভাবে টিকিয়ে রাখলে।
ফ্লোটলা পরিচালনা কমিটির অভিযোগ, গাজা উপকূলে পৌঁছানোর সাথে সাথে ইসরায়েলি নৌবাহিনীর জাহাজগুলো ফ্লোটলার একটি নৌযানকে ঘিরে ধরে এবং এরপরই নৌবহরের বাকি নৌযানগুলোর সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
ফ্লোটলা পরিচালনাকারীরা অভিযোগ করেছেন যে ইসরায়েলি নৌবাহিনীর সিগনাল জ্যামিং প্রযুক্তির কারণেই এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে।
নৌবহর থেকে সুইডেনের বিখ্যাত জলবায়ুকর্মী গ্রেটা থুনবার্গসহ কয়েকশ অধিকারকর্মীকেও আটক করা হয়। এরপর তাদের ইসরায়েলি ভূখণ্ডে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য ইসরায়েল জানিয়েছে, আটক অধিকারকর্মীদের ইউরোপে ফেরত পাঠানো হবে।
বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ঝড়
ফ্লোটিলা নৌবহর আটকে দেওয়া এবং অধিকারকর্মীদের ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। বহু দেশে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ ও ধর্মঘটের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে:
ইউরোপ: গ্রিস, স্পেন, সুইডেন, বেলজিয়াম এবং ইতালি পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমেছে।
ইতালি: রোমের প্রতিবাদে শুক্রবার দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ঘোষণা দিয়েছে দেশটির বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন।
জার্মানি: কেন্দ্রীয় ট্রেন স্টেশন অবরোধ করা হয়েছে।
সুইজারল্যান্ড: জেনেভাতে ফ্লোটলার উপর হামলার নিন্দা জানিয়ে সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়।
লন্ডন: হাজার হাজার মানুষ ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে মিছিল করেন।
অন্যান্য দেশ: কানাডা, আর্জেন্টিনা এবং তুরস্কের শহরগুলোতেও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মিছিল করেছেন হাজারো মানুষ।
এই অমানবিক অবরোধ ও ত্রাণ আটকে দেওয়ার ঘটনায় আন্তর্জাতিক মহলে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নিন্দা ও ক্ষোভ আরও তীব্র হচ্ছে।
