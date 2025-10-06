  1. Home
যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্রে ট্রাম্পের পরিকল্পনাকে ‘বিপজ্জনক’ বলল হিজবুল্লাহ।

৭ অক্টোবর ২০২৫ - ০০:২৪
হিজবুল্লাহর নেতা নাইম কাসেম যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত গাজা যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনাকে ‘বিপজ্জনক’ আখ্যা দিয়েছেন। তার দাবি, ইসরায়েল যুদ্ধক্ষেত্রে যা অর্জন করতে পারেনি সেটি এখন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাসিল করার চেষ্টা করছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননে হিজবুল্লাহর দুই নিহত কমান্ডারের স্মরণসভায় দেওয়া বক্তব্যে শেখ নাইম কাসেম বলেন, ‘আসলে,  ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতির পরিকল্পনাটি বিপদে ভরা। এটি ইসরায়েলের প্রকল্প, যা তারা সামরিক আগ্রাসন, গণহত্যা ও অবরোধের মাধ্যমে করতে ব্যর্থ হয়েছে, এখন তা রাজনীতির পথে অর্জন করতে চায়।’

তিনি আরও বলেন, ইসরায়েল এই পরিকল্পনাকে ফিলিস্তিনের ভূমি দখল ও ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার কেড়ে নেওয়ার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। তবে এটি গ্রহণ করা হবে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে হামাস এবং ফিলিস্তিনি প্রতিরোধশক্তিগুলোই।

হিজবুল্লাহর মহাসচিব  এই মন্তব্য বলেন হামাস যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের প্রতি সতর্ক ইতিবাচক সাড়া দেওয়ার পর।

শেখ কাসেম বলেন, তিনি এই পরিকল্পনার বিশদে প্রবেশ করতে চান না, কারণ ‘শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেবে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ, হামাস এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই।’ তবে তিনি জো দিয়ে বলেন, ‘আমাদের অবশ্যই বৃহত্তর ইসরায়েল প্রকল্পের বিরোধিতা করতে হবে।’

‘বৃহত্তর ইসরায়েল’ বলতে এমন এক ধারণাকে বোঝানো হয়, যেখানে ইসরায়েল নিজেদের সীমা বাইবেলীয় বা ঐতিহাসিক মানচিত্র অনুযায়ী সম্প্রসারিত করতে চায়। এর মধ্যে আজকের জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া, মিশর, ইরাক ও সৌদি আরবের কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত।

