সুমুদ নৌবহরের পরও জাহাজ আসবে ও অবশেষে অবরোধ ভাঙবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফ্রান্সের রাজনীতিবিদ ও ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য রিমা হাসান, আন্তর্জাতিক জলসীমায় সুমুদ ফ্লোটিলার অংশ হিসেবে অবস্থানকালে এক পর্যায়ে তার জাহাজটি ইসরায়েলি বাহিনীর আক্রমণের শিকার হয়।
এই ফরাসি সংসদ সদস্য আরও বলেন, “যদি গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার জাহাজগুলো গাজার অবরোধ ভাঙতে না পারে, তাহলে পরবর্তীতে আরো জাহাজ আসবে এবং সেগুলো গাজা অবরোধ ভাঙবে।”
ফ্রান্সের রাজনীতিবিদ ও ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য রিমা হাসান বলেন, স্বাধীনতা অর্জনে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাল ছাড়বেন না।
এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া পোস্টে রিমা বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে দখলদার ইসরায়েলের অর্থনীতি অচল করার আহ্বান জানান এবং ইসরায়েলের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ডাক দেন।
ফ্রান্সে দেশব্যাপী সংহতি প্রকাশে ফরাসিদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। গাজা উপকূল থেকে ৩০ মাইল দূরে অবস্থানকালে তাদের ওপর হঠাৎ আক্রমণ চালানো হয়। ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে এক ভিডিওতে রিমা দৃঢ়ভাবে বলেন, “স্বাধীনতার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা হাল ছাড়ব না।”
‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’ হলো গাজার মানুষের জন্য সমুদ্রপথে ত্রাণ পৌঁছে দেয়ার একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ। বহরে প্রায় অর্ধশত দেশের প্রায় ৫০০ মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন, যার মধ্যে আছেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রতিনিধি, আইনজীবী, চিকিৎসক, সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মীরা।
