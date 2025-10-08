গাজার দক্ষিণাঞ্চলে ৩ ইসরাইলি সৈন্য আহত

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর খান ইউনিসে বোমা বিস্ফোরণে তিনজন রিজার্ভ সৈন্য আহত হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ইসরাইলি সেনাবাহিনী এ তথ্য জানিয়েছে।
এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আহত তিনজনের মধ্যে দুই সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে। বিবৃতিতে বিস্ফোরণের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। তবে আহত সেনাদের চিকিৎসা দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরাইলি বাহিনী।
সর্বশেষ সামরিক পরিসংখ্যান অনুসারে, গাজা যুদ্ধ শুরুর দুই বছরে ৯১৩ জন ইসরাইলি সেনাসদস্য নিহত এবং ছয় হাজার ৩১৮ জন আহত হয়েছেন। পরিসংখ্যানে গাজা, অধিকৃত পশ্চিমতীর, লেবানন ও ইসরাইলের অভ্যন্তরে হতাহতের ঘটনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনার অধীনে যুদ্ধবিরতি ও বন্দী বিনিময় চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য মঙ্গলবার মিসরে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি দল হামাসের মধ্যে দ্বিতীয় দিনের পরোক্ষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এর আগে, ২৯ সেপ্টেম্বর গাজা নিয়ে ট্রাম্প ২০-দফার একটি নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এর মধ্যে রয়েছে ফিলিস্তিনি বন্দীদের বিনিময়ে সব ইসরাইলি পণবন্দীদের মুক্তি, গাজায় যুদ্ধবিরতি ও এর পুনর্নির্মাণ এবং হামাসের নিরস্ত্রীকরণ। হামাস এই পরিকল্পনার মূল উপাদানগুলোতে সম্মত হয়েছে।
