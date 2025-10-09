  1. Home
একশ’ মানবাধিকার কর্মী গাজায় যাচ্ছেন।

৯ অক্টোবর ২০২৫ - ২১:৩৩
প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে সামুদ বহরের এখনও কিছু নৌকা বাকি আছে, যারা গাজার নির্যাতিত জনগণের উপর অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "আমরা গাজার আরও কাছে চলে আসছি," নৌবহরের অবশিষ্ট সদস্যদের একজন তার এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছেন।

“গাজার দিকে যাওয়া বাকি নয়টি জাহাজে এখনও ১০০ জন মানবাধিকার কর্মী রয়েছেন, যারা গাজার অপরাধমূলক ইসরায়েলি অবরোধ ভেঙে গাজার শিশু ও জনগণের কাছে খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, এমনকি অল্প পরিমাণে হলেও।

দুর্ভাগ্যবশত, রক্তপিপাসু ইহুদিবাদী সরকার এখন পর্যন্ত এই মানবিক সাহায্য বহরের ১০০ টিরও বেশি নৌকা ও জাহাজ জব্দ করেছে এবং এর সদস্যদের, যাদের মধ্যে প্রায় ৪৫০ জন মানবাধিকার কর্মী রয়েছেন, জিম্মি করে মানসিক ও শারীরিকভাবে মারধর ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

গাজার ১৮ বছরের অবৈধ অবরোধের সময়, অপরাধী ইসরায়েলি সরকার ২৪ লক্ষ মানুষের ঘরবাড়ি নির্মমভাবে তাদের মারাত্মক বেড়া দিয়ে ঘেরাও করেছে এবং রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে যাতে তারা পরিষ্কার পানি ও খাবার পেতে না পারে।

এবং গাজার নিরীহ জনগণের সাথে তাদের সাম্প্রতিক সংঘাতে, তারা ৬৭,২০০ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছে, যার মধ্যে নারী, পুরুষ, শিশু এমনকি শিশুও রয়েছে।

