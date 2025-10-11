  1. Home
ইয়েমেন ইহুদিবাদী কম্পানি এবং তাদের সমর্থকদের সাথে সম্পর্কিত ৫৬০টি পণ্য নিষিদ্ধ করেছে।

১১ অক্টোবর ২০২৫ - ১৬:২৪
ইহুদি পণ্য বর্জনের কথা উল্লেখ করে ইরানে নিযুক্ত ইয়েমেনি রাষ্ট্রদূত বলেন: "জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে, ইয়েমেনি সরকার ইহুদি কোম্পানি এবং তাদের সমর্থকদের সাথে সম্পর্কিত ৫৬০টি পণ্য বর্জন করেছে।"

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বাসিজ মিডিয়া অর্গানাইজেশনের প্রধান মোর্তেজা কারামুজিয়ান এবং বাসিজ ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের উপ-প্রধান মোহাম্মদ পুরখোশ সাদাত এবং তেহরানে ইয়েমেন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত ইব্রাহিম আল-দিলামির মধ্যে এক যৌথ বৈঠকে উভয় পক্ষ মিডিয়া, শিক্ষা, নির্মাণ এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণের উপর জোর দিয়েছে।

প্রতিরোধের অক্ষের স্থায়িত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি জোর দিয়ে বলেন: ভবিষ্যৎ প্রতিরোধের, এবং এই পথে স্বাধীন জাতিগুলি বিজয়ী হবে।

নিম্নলিখিত বক্তব্যে, বাসিজ সংস্থার আন্তর্জাতিক উপ-প্রধান মোহাম্মদ পুরখোশ সাদাত ইয়েমেনি জনগণের প্রতিরোধের প্রশংসা করে বলেন: ইরানি বাসিজের পক্ষ থেকে, আমি ইয়েমেনের জনগণ এবং জাতীয় সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই যারা নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা চিকিৎসা, নির্মাণ এবং মিডিয়া ক্ষেত্রে যেকোনো সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞতা হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত।

আল-দিলামি দুই দেশের মধ্যে যৌথ সহযোগিতাকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন এবং বলেন: "আমরা আশা করি ইয়েমেনি বাসিজ এবং ইরানি বাসিজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে যাতে আমরা ইরানের মূল্যবান অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে পারি, বিশেষ করে মিডিয়া এবং জনপ্রিয় সংগঠনের ক্ষেত্রে।"

বৈঠকের শেষে, উভয় পক্ষ মিডিয়া, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার উন্নয়ন এবং শত্রুর মিডিয়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ফ্রন্টকে শক্তিশালী করার উপর জোর দেয়।

