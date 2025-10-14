হামাস ফিলিস্তিন নামটি বাঁচিয়ে রেখেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজায় যুদ্ধ শেষ করার চুক্তির প্রতিক্রিয়ায় সামাজিক নেটওয়ার্ক "এক্স" এর ব্যবহারকারীরা ইহুদিবাদী ইসরায়েলি শাসক গোষ্ঠী ফিলিস্তিনি ইসলামি প্রতিরোধ "হামাস" এর বিরুদ্ধে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ বলে মন্তব্য করেছেন।
সামাজিক নেটওয়ার্ক "এক্স"র ব্যবহারকারীরা ইসরায়েলি সরকারকে হামাসের বিরুদ্ধে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ বলে অভিহিত করেছেন।
"সাদাত হুসেইনি" নামের একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, "ইতিহাসে লিখুন; সবাই আশা করেছিল হামাস ইসরায়েলের কাছে পরাজিত হবে এবং আত্মসমর্পণ করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, হামাস এবং ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিরোধের মুখে ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।"
প্রিয়া নামে একজন লেখেন, "দীর্ঘমেয়াদে এই যুদ্ধবিরতি শাসকগোষ্ঠীর প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জন্য কঠিন হবে। নেতানিয়াহু ইসরায়েলের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আলোচনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। ইসরায়েল হামাসকে তো ধ্বংস করতে পারেই নি বরং তার দখলদারদেরও গাজা থেকে সরে যেতে হবে। ভবিষ্যতে আমরা দেখব নেতানিয়াহুর কাঁধে কী চাপ থাকবে।"
"পারভেজ,"আরেকজন এক্স কর্মী উল্লেখ করেছেন, "ভুলে গেলে চলবে না যে ইসরায়েল হামাসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে।"
“ইউসুফ” নামে একজন বলেন, “প্রতিরোধ ফ্রন্ট জিতেছে এবং বিশ্বের অপরাধী ইসরায়েল লজ্জিত। শাসকগোষ্ঠীর পশ্চিমা সমর্থক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। বিজয়ী হলেন গাজা, ফিলিস্তিন, লেবানন, ইরান এবং ইয়েমেনের প্রতিরোধী জনগণ। ইসরায়েল ভেতর থেকে ভেঙে পড়ছে।”
“ইবতিহাল” নামের একজন ব্যবহারকারী ইসরায়েলীদের উদ্দেশ্যেও বলেছেন, “হে ইসরায়েলীরা, গাজার জনগণ হামাসের সাথে আছে এবং এই আন্দোলনকে সমর্থন করে। যদি তা না হতো, তাহলে জনগণ প্রথম দিন থেকেই হামাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করত এবং হামাস সদস্যদের ইসরায়েলের হাতে তুলে দিত।”
“আহমেদ” লিখেছেন: “হামাস সারা বিশ্বে ইসরায়েলের প্রচারণাকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। হামাস আমেরিকা এবং ইউরোপের রাস্তায় ফিলিস্তিনি জনগণের সমর্থনকে একটি জনসাধারণের স্লোগানে পরিণত করেছে। এখন ইসরায়েল বিশ্বের সবচেয়ে ঘৃণ্য শব্দ।”
“মোহাম্মদ তালহা” আরও উল্লেখ করেছেন: “ইসরায়েল মাটিতে হাজার হাজার ফিলিস্তিনিদের রক্ত ঝরিয়েছে, এবং যদি হামাস না থাকত, তাহলে এই সরকার ফিলিস্তিনের নাম এবং প্রতীক মুছে ফেলত।”
"আলডো ছায়া" হামাসের প্রশংসা করে বলেন: "গাজার ফিলিস্তিনিরা অধ্যবসায়ী হয়েছে এবং ইসরায়েলের সমস্ত লক্ষ্যকে বানচাল করে দিয়েছে যার মধ্যে বন্দীদের প্রত্যাবর্তন, হামাসের ধ্বংস এবং গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুত করা অন্তর্ভুক্ত। "ইসরায়েলের কৌশল ভয়াবহভাবে ব্যর্থ হয়েছে।
