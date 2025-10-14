শত্রুপক্ষের নৌযানের জন্য দুঃস্বপ্ন: ইরানি উভচর যুদ্ধজাহাজ জুলফিকার।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই নৌযানটি আনুষ্ঠানিকভাবে ২০১৫ সালে ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) নৌশাখার দক্ষিণ নৌবহরে যুক্ত হয়।
স্টেলথ বৈশিষ্ট্য, বিশেষ অভিযান পরিচালনার ক্ষমতা এবং বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রে সজ্জিত জুলফিকার ইরানের বিরুদ্ধে আক্রমণকারী নৌবহরের সাথে অপ্রতিসম যুদ্ধে একটি প্রধান ভূমিকা পালনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
এই নৌযানটি একসঙ্গে পৃষ্ঠজাহাজ, অর্ধ-ডুবোজাহাজ এবং সাবমেরিনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করছে। এটি ইরানের প্রতিরক্ষা শিল্পের প্রযুক্তিগত সক্ষমতার একটি প্রতিফলন, যা কেবল সীমান্তরক্ষা নয় বরং আক্রমণাত্মক মিশন, বিশেষত শত্রুপক্ষের যুদ্ধজাহাজ বা বিশেষ অভিযানে ব্যবহারের জন্য তৈরি। নিচে এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।
জুলফিকারের ভৌত গঠন ও নকশা
উভচর জুলফিকার জাহাজটি একটি স্টেলথ বৈশিষ্ট্যযুক্ত (নিম্ন রাডার ক্রস-সেকশন) নকশায় তৈরি। শত্রুদের জন্য এটি সনাক্তকরণ ও লক্ষ্যবস্তু করা কঠিন। এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে:
দৈর্ঘ্য: ১৭ মিটার
প্রস্থ: ৩.২ মিটার
উচ্চতা: ৩.৫ মিটার
ওজন: ২২ টন
এই সরল অথচ উন্নত নকশা দ্রুত গতিশীলতা ও কার্যকরী কৌশলগত চলাফেরার সুযোগ দেয়। একইসঙ্গে, আংশিক সাবমেরিন সদৃশ নকশা পানির নিচে চলাচলের ক্ষমতাও যুক্ত করেছে।
পৃষ্ঠ ও পানির নিচে সমান্তরাল কার্যক্রম
জুলফিকারের সবচেয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো—এটি একইসঙ্গে পৃষ্ঠ ও পানির নিচে তৎপরতা চালাতে পারে।
পৃষ্ঠে কার্যক্রম: সর্বোচ্চ গতি প্রায় ৪০ নটিক্যাল মাইল (৭৪ কিমি/ঘণ্টা), যা এটিকে দ্রুত আক্রমণাত্মক অভিযানে কার্যকর করে তোলে।
পানির নিচে কার্যক্রম: এটি প্রায় ৫ মিনিট পর্যন্ত পানির নিচে থাকতে পারে, যেখানে সর্বোচ্চ গভীরতা ৩ মিটার (স্নরকেল সিস্টেমে) এবং স্বল্প সময়ের জন্য অনুমান করা হয় ২০ মিটার গভীরতায়ও লুকিয়ে থাকতে সক্ষম। এভাবে এটি শত্রুপক্ষের রাডার ও সেন্সর এড়িয়ে অদৃশ্যভাবে ঘনিয়ে যেতে পারে।
অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম
জুলফিকার উভচর বোটটি বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত, যা এটিকে যুদ্ধক্ষেত্রে একটি বিপজ্জনক এবং বহুমুখী অস্ত্রে পরিণত করেছে। এই অস্ত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে:
১. প্রধান অস্ত্র: এই বোটটিতে দুটি ৩২৪ মিলিমিটার ক্যালিবারের টর্পেডো টিউব রয়েছে। এই টর্পেডোগুলো পালস স্টার্ট সিলিন্ডার ব্যবহার করে নিক্ষেপ করা হয়। এই বোটটিতে একটি অজানা, তবে RPK-৬ এর অনুরূপ টর্পেডো ব্যবহার করা হয়, যার বৈশিষ্ট্যগুলো রাশিয়ান বহুমুখী টর্পেডোর মতো সামর্থ্য থাকতে পারে। এই বোটে ব্যবহৃত টর্পেডোটিও '৩২৪ টর্পেডো' নামে পরিচিত, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ মিটার, ব্যাস ৩২৪ মিলিমিটার এবং এটি বিমানবাহী বাহক। ২০০ টন ওজনের ভূপৃষ্ঠের জাহাজ, তেলের প্ল্যাটফর্ম এবং লোডিং-আনলোডিং ডকগুলোর বিরুদ্ধে এটি ব্যবহার করা হয়। টর্পেডোর আকার এবং ধরন বিবেচনা করে, এগুলো প্রাথমিকভাবে হালকা বা মাঝারি লক্ষ্যবস্তু যেমন ছোট নৌ যান বা ফ্রিগেটগুলোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
২. গৌণ অস্ত্র: অতিরিক্ত রকেট লঞ্চার বহনের সুযোগ থাকলেও পানির নিচে কার্যকারিতা সীমিত। প্রয়োজনে ক্ষেত্রে ছোট আকাশীয় হুমকি মোকাবেলার জন্য একটি কার্যকর বিকল্প হিসাবে অস্থায়ীভাবে একটি বহনযোগ্য বিমান-বিধ্বংসী কামান স্থাপনের সম্ভাবনা, যদিও পানির নিচের কর্মক্ষমতার উপর এর বিশেষ প্রভাব নেই।
জুলফিকারের বিশেষ প্রপালশন সিস্টেম
দুটি ডিজেল ইঞ্জিন: পৃষ্ঠে দ্রুতগামী চলাচলের জন্য।
- দুটি ডিজেল ইঞ্জিন: এই ইঞ্জিনগুলো ভূপৃষ্ঠের চলাচল এবং দ্রুত মিশনের জন্য প্রয়োজনীয় গতি সরবরাহের দায়িত্বে রয়েছে।
- দুটি ইলেকট্রিক মোটর: এই মোটরগুলো পানির নিচে চলাচলের জন্য সক্রিয় হয়, যাতে উৎপাদিত শব্দ কমানোর পাশাপাশি আরও গোপনীয়তার সুযোগ তৈরি হয়।
এই সম্মিলিত প্রোপালশন সিস্টেমটি উচ্চ-শক্তির ভূপৃষ্ঠের মোড এবং ধীর, গোপন পানির মোডের মধ্যে দ্রুত পরিবর্তনের সুযোগ দেয় এবং এই বৈশিষ্ট্যটি কৌশলগত এবং বহুমুখী মিশনের জন্য খুবই মূল্যবান।
সেন্সর ও উন্নত সিস্টেম
জুলফিকার উন্নত সনাক্তকরণ এবং সহায়তা সিস্টেমে সজ্জিত, যা এর অপারেশনগুলিকে আরও নিরাপদ এবং কার্যকর করে তোলে:
লক্ষ্যবস্তুর ভূপৃষ্ঠের রাডার: লক্ষ্যবস্তু সনাক্তকরণ এবং নেভিগেশনের জন্য একটি রাডার সিস্টেম সজ্জিত। এই রাডারের রেঞ্জ ৩০ কিলোমিটার এবং এটি প্রাথমিক আক্রমণাত্মক লক্ষ্যবস্তু এবং কাছাকাছি হুমকি রোধ করতে ব্যবহৃত হয়।
ক্যামেরা এবং ইমেজিং সিস্টেম: পরিবেশ পর্যবেক্ষণের জন্য একটি ভিডিও ক্যামেরা ইনস্টল হয়েছে।
সোনার এবং গভীরতা মাপার যন্ত্র: অগভীর পানিতে এবং পানির নিচে থাকা অবস্থায় নেভিগেশন উন্নত করতে ইকো সাউন্ডার সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।
জুলফিকারের কৌশলগত ব্যবহার
এই নৌযান মূলত উপসাগরীয় অঞ্চলের অগভীর জল ও উপকূলীয় এলাকায় বিশেষ মিশনের জন্য নকশা করা। এর প্রধান দায়িত্বসমূহ:
১. অনুপ্রবেশ ও ধ্বংসাত্মক অভিযান – বিশেষ বাহিনী বহন ও শত্রুপক্ষের ঘাঁটিতে প্রবেশ। সর্বোচ্চ ৮ জন ক্রু বহন করতে সক্ষম।
২. অ্যান্টি-শিপ ও উপকূল প্রতিরক্ষা – হালকা টর্পেডো দিয়ে শত্রুপক্ষের ফ্রিগেট ও ছোট যুদ্ধজাহাজকে হুমকি দেওয়া।
৩. উপকূলীয় টহল ও নিরাপত্তা – জুলফিকার ছোট দ্বীপ, উপকূলীয় প্রতিরক্ষা সাইট রক্ষা ও বিদেশি বাহিনীর অনুপ্রবেশ রোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এটি তার বৈশিষ্ট্যের কারণে শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে ওঁৎ পেতে থাকার ক্ষমতা রাখে।
