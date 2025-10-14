জাতিসংঘ: আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে ৪০ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জাতিসংঘ জানিয়েছে যে আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলের প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ ক্রমবর্ধমান সহিংসতা এবং নিরাপত্তাহীনতার কারণে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।
জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার বলেছেন যে সংকটে জড়িত দেশগুলি একা পরিস্থিতি পরিচালনা করতে পারবে না এবং তাদের বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সহায়তার প্রয়োজন।
পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার জন্য UNHCR-এর আঞ্চলিক পরিচালক আবদেল রউফ ঘানৌয়ান কোন্ডে বলেছেন যে বুরকিনা ফাসো, মালি, নাইজার এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতে প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, যা পাঁচ বছর আগের তুলনায় দুই-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি এই বৃদ্ধির জন্য নিরাপত্তাহীনতা, পরিষেবা এবং জীবিকার সীমিত অ্যাক্সেস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে দায়ী করেছেন।
তিনি আরও বলেন যে, এই বাস্তুচ্যুত মানুষের ৭৫ শতাংশই তাদের নিজস্ব দেশের ভেতরেই রয়ে গেছে, কিন্তু সীমান্তের বাইরে চলাচলের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে, যারা খুব কম সমর্থন পায়।
ইতিমধ্যে, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সহ মানবাধিকার সংস্থাগুলি বুরকিনা ফাসো এবং মালিতে সামরিক বাহিনী এবং মিলিশিয়াদের সম্ভাব্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করেছে।
বুরকিনা ফাসো, মালি এবং নাইজারে ২,১২,০০০ এরও বেশি শরণার্থী এবং আশ্রয়প্রার্থী এখনও অনিবন্ধিত রয়ে গেছে, যার ফলে তাদের পরিষেবাগুলিতে প্রবেশাধিকার সীমিত হচ্ছে এবং নির্বিচারে আটকের ঝুঁকি বাড়ছে।
পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার জন্য UNHCR-এর আঞ্চলিক পরিচালক এই বলে শেষ করেন: "এই সংকট মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নতুন করে এবং শক্তিশালী প্রতিশ্রুতির আহ্বান জানাচ্ছে UNHCR। এই অঞ্চলের দেশগুলি একা এই চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে পারবে না।"
