শেখ যাকযাকির বিশ্ব শান্তির আশা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় উপজাতির শেখ, প্রবীণ এবং পুরোহিতদের একটি দল, রাজধানী আবুজায় নাইজেরিয়ার ইসলামিক মুভমেন্টের নেতার বাসভবনে তার সাথে দেখা এবং মতবিনিময় করেছেন।
প্রায় তিন ঘন্টা স্থায়ী এই বৈঠকে শেখ যাকযাকি প্রথমবারের মতো এই অঞ্চলের কিছু শেখ এবং পুরোহিতের সাথে দেখা করতে পেরে আনন্দ এবং সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।
এই বৈঠকে, প্রবীণ এবং প্রবীণরা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের সমস্যাগুলি বর্ণনা করার সময়, জোরপূর্বক অভিবাসন এবং বিদেশী উপাদান দ্বারা জনগণের উপর আক্রমণের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এবং দেশের উত্তরাঞ্চলের পশ্চাদপদতার পিছনের কারণগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করেছেন এই অঞ্চলে অবস্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির নিরাপত্তা এবং আক্রমণ।
নাইজেরিয়ার আহলে বাইত অনুসারী নেতা শেখ ইব্রাহিম যাকযাকি আরও বলেন; সন্ত্রাসী আন্দোলনের নেপথ্যের ষড়যন্ত্র এবং উত্তরাঞ্চলে তাদের বিশাল পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করার সময়, তিনি শ্রোতাদের সামনে আরও বলেন: সন্ত্রাসী ও তাকফিরি আন্দোলন কর্তৃক উত্তরাঞ্চলের জনগণের উপর আক্রমণ এবং নির্মূলের একমাত্র কারণ হল আপনার পায়ের নীচে থাকা সম্পদ এবং সম্পদ।
শেখ যাকযাকি আরও বলেন: শত্রুরা প্রথমে সতর্ক পরিকল্পনা এবং তরুণ প্রজন্মের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আমাদের সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য দখল করার চেষ্টা করেছিল। তবে, কিছুটা হলেও এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে, তিনি বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেন এবং ভয় দেখানো এবং আগ্রাসনের মাধ্যমে, উত্তরাঞ্চলের জনগণকে জোরপূর্বক অভিবাসন এবং অবাঞ্ছিত স্থানচ্যুত করার ইচ্ছা পোষণ করেন যাতে তারা তাদের খনি এবং সম্পদ দখল করতে পারে।
পরিশেষে, উত্তরাঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতিকে কঠিন বলে বর্ণনা করে তিনি আরও বলেন: প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের দিকে ফিরে আসাই মুমিনের একমাত্র অস্ত্র, এবং নিপীড়ন চিরকাল স্থায়ী হবে না, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায়, শীঘ্রই সর্বজনীন শান্তি আসবে।
Your Comment