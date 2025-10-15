কানাডিয়ান এবং দক্ষিণ আফ্রিকান মুসলমানদের জন্য একটি আন্তঃমহাদেশীয় ওয়েবিনার আয়োজন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আগামী শনিবার, কানাডায় ইসলামিক ঐতিহ্য মাস উদযাপনে, "মহাদেশ জুড়ে প্রতিফলন: একটি ভাগ করা সংগ্রাম, একটি ভাগ করা প্রতিফলন" শীর্ষক একটি অনলাইন ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কানাডার মুসলমানদের অভিজ্ঞতা অন্বেষণ করা হবে।
এই ওয়েবিনারের একটি অংশ হল অংশগ্রহণকারীদের সাথে "রিফ্লেকশনস অফ ফ্রিডম: দ্য স্টোরি অফ ইমাম গেসান সলোমন, আফ্রিকান নেতা এবং বর্ণবাদ বিরোধী যোদ্ধা" বইয়ের লেখক ফাসিক মানির মধ্যে কথোপকথন।
অনলাইন ইভেন্টটি বর্ণবাদের সময় দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানদের সংগ্রাম এবং কানাডায় ইসলামোফোবিয়ার ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের মধ্যে সাদৃশ্যগুলিও অন্বেষণ করবে। এই প্রোগ্রামটির লক্ষ্য আন্তঃপ্রজন্ম এবং আন্তঃমহাদেশীয় সংলাপ, ঐতিহাসিক প্রতিফলন এবং উভয় প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যৎমুখী সম্পৃক্ততার জন্য একটি স্থান তৈরি করা।
ঘোষণা অনুসারে, অনুষ্ঠানটি পূর্ব কানাডিয়ান সময় সকাল ১০:৩০ থেকে দুপুর ১২:০০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এবং অংশগ্রহণ বিনামূল্যে এবং বিশ্বজুড়ে সকল আগ্রহী পক্ষের জন্য উন্মুক্ত।
Your Comment