  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

পশ্চিম তীরে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের বাড়িতে ইসরায়েলি সৈন্যরা অভিযান চালাচ্ছে।

১৫ অক্টোবর ২০২৫ - ১৪:২১
News ID: 1738903
পশ্চিম তীরে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের বাড়িতে ইসরায়েলি সৈন্যরা অভিযান চালাচ্ছে।

দখলদার বাহিনী গত সন্ধ্যায় এবং আজ সকালে পশ্চিম তীরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় এবং মুক্তিপ্রাপ্ত বেশ কয়েকজন বন্দীর বাড়িতে তল্লাশি চালায়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন (হামাস) এবং ইসরায়েলি সরকারের মধ্যে বিনিময় চুক্তির কাঠামোর মধ্যে ফিলিস্তিনি বন্দীদের ব্যাপক মুক্তির পর, দখলদার বাহিনী গত সন্ধ্যায় এবং আজ সকালে পশ্চিম তীরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় এবং মুক্তিপ্রাপ্ত বেশ কয়েকজন বন্দীর বাড়িতে তল্লাশি চালায়।

স্থানীয় প্রতিবেদন অনুসারে, ইসরায়েলি বাহিনী তুবাস, তুলকারম, কালকিলিয়া শহর এবং তামুন, রুজিব, রাফিদিয়া এলাকা এবং নাবলুস ও বেথলেহেমের আসকার ও আল-দাহিশেহ ক্যাম্পে আক্রমণ চালায়।

প্যালেস্টাইন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ঘোষণা করেছে যে এই অভিযানের সময়, আনাবতা শহর এবং আল-দাহিশেহ ক্যাম্পে দুই ফিলিস্তিনি গুলিবিদ্ধ এবং আহত হয়েছেন।

গতকাল, পশ্চিম তীরের জনগণ উৎসাহের সাথে কয়েক ডজন মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে, দখলদার বাহিনী তাদের কয়েকজনের বাড়িতে অভিযান চালায়, পরিবারগুলিকে কোনও উদযাপন বা মিডিয়া কার্যক্রম করতে বাধা দেয়।

এই সামরিক পদক্ষেপগুলি এমন সময় ঘটছে যখন ফিলিস্তিনি জনমত এখনও মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দী এবং তাদের পরিবারের জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তার অপেক্ষায় রয়েছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha