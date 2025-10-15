যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলা চলবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) পার্লামেন্টে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি বলেন, অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলের যুদ্ধের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে মার্কিন-সমর্থিত চুক্তি সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকা মামলা চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প বজায় রেখেছে।
তিনি বলেন, 'যে শান্তিচুক্তি হয়েছে - এটিকে আমরা স্বাগত জানাই। আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে চলমান মামলার ওপর এর কোনো প্রভাব পড়বে না।'
রামাফোসা উল্লেখ করেন, 'মামলাটি চলমান। এখন এটি এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে, যেখানে ইসরায়েলকে আদালতে দাখিল করা আমাদের আবেদনের জবাব দিতে হবে এবং তাদের আগামী বছরের জানুয়ারির মধ্যে তা করতে হবে।'
২০২৩ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা গাজায় গণহত্যার জন্য ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করে। দেশটি ২০২৪ সালের অক্টোবরে ৫০০ পৃষ্ঠার একটি বিস্তারিত তথ্য জমা দেয়।
এই মামলায় ২০২৬ সালের ১২ জানুয়ারি ইসরায়েল পাল্টা যুক্তি জমা দেবে বলে জানা গেছে। মৌখিক শুনানি ২০২৭ সালে প্রত্যাশিত। চূড়ান্ত রায় ২০২৭ সালের শেষের দিকে বা ২০২৮ সালের প্রথম দিকে হতে পারে।
আইসিজে ইতোমধ্যে তিনটি অস্থায়ী ব্যবস্থা জারি করেছে, যেখানে ইসরায়েলকে গণহত্যা বন্ধ করতে এবং গাজায় মানবিক সাহায্য প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে ইসরায়েল মূলত তা মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে।
ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি গণহত্যা যুদ্ধে গাজায় ৬৭ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।
