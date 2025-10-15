  1. Home
আদালতে হাজির নেতানিয়াহু।

১৬ অক্টোবর ২০২৫ - ০০:৫৮
এক মাসের বিরতির পর ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিচার আবারও শুরু হয়েছে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) তেল আবিব জেলা আদালতে দুর্নীতির মামলায় সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুসারে, এর আগে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে নিউইয়র্কে ভ্রমণের কারণে এবং ইহুদি ধর্মীয় উৎসবের কারণে নেতানিয়াহুর বিচার স্থগিত করা হয়।

গত সোমবার ইসরায়েলি পার্লামেন্টে ভাষণ দেওয়ার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হার্জোগকে দুর্নীতির মামলায় নেতানিয়াহুকে ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল।

মূলত ইসরায়েলি আইন অনুসারে, প্রেসিডেন্টের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং বিচার বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর মতামতের ভিত্তিতে অপরাধীদের ক্ষমা করার বা তাদের সাজা কমানোর ক্ষমতা রয়েছে।

গত জানুয়ারিতে নেতানিয়াহুকে তিনটি মামলার অভিযোগ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গাজায় নৃশংসতার জন্য ২০২৪ সালের নভেম্বরে নেতানিয়াহু এবং সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়াভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। গাজায় ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে প্রায় ৬৮ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এ জন্য নেতানিয়াহু যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলারও মুখোমুখি।

