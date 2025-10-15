গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি ঘিরে সর্বশেষ পরিস্থিতি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মিশরের শার্মুশ-শেইখে অনুষ্ঠিত বিশ্বনেতাদের শীর্ষ সম্মেলনে, আঞ্চলিক অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে গাজা যুদ্ধের অবসান ও ইসরায়েল-হামাসের বন্দি বিনিময় ও যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে "গাজা শান্তি চুক্তি" নামে পরিচিত এক সমঝোতায় স্বাক্ষর করে।
- ট্রাম্প গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠায় সহায়তার জন্য মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসিকে ধন্যবাদ জানান।
- ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েল অধিকৃত ভূখণ্ডে এক সংক্ষিপ্ত সফরের পর মিশরে পৌঁছান, যেখানে বিশ্বনেতারা গাজা ইস্যু নিয়ে সম্মেলনে অংশ নেন।
- ফিলিস্তিনের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস আন্দোলন বন্দি বিনিময়ের প্রতিক্রিয়ায় এক বিবৃতিতে জানায়, “নেতানিয়াহু ও ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দুই বছরের গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পরও তাদের বন্দিদের বলপ্রয়োগে মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধের শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।”
- হামাস জোর দিয়ে বলেছে, “বন্দিদের মুক্তির একমাত্র পথ হলো বন্দি বিনিময় ও গণহত্যার যুদ্ধের অবসান।”
- হামাসের সামরিক শাখা আল-কাসাম ব্রিগেডস ঘোষণা করেছে, তারা বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় সব (২০ জন) জীবিত ইসরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে।
- ফিলিস্তিনি বন্দিদের গণমাধ্যম দপ্তর জানিয়েছে, “‘অপারেশন স্টর্ম অব দ্য ফ্রি’-এর তৃতীয় ধাপের অংশ হিসেবে মোট ১,৯৬৮ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ২৫০ জন যাবজ্জীবন বা দীর্ঘমেয়াদি সাজাপ্রাপ্ত এবং ১,৭১৮ জন গাজার অধিবাসী, যাদের ৭ অক্টোবরের পর গ্রেফতার করা হয়েছিল।” মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের মধ্যে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদেরও দেখা গেছে।
- ইসরায়েলি কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ফিলিস্তিনি বন্দিদের বহনকারী বাসগুলো বন্দি বিনিময় চুক্তির অংশ হিসেবে কেরেম আবু সালেম ক্রসিং অতিক্রম করে গাজা উপত্যকায় প্রবেশ করেছে।
- বন্দিবিষয়ক দপ্তরের তথ্যমতে, সোমবার মুক্তি পাওয়া অন্তত ১৫৪ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে ইসরায়েল জোরপূর্বক নির্বাসনে পাঠাবে।
- কিছু মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দির শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায়, বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ফিলিস্তিনি সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা তাদের হাসপাতালে নিয়ে যান।
- ফিলিস্তিনি নারী-পুরুষেরা “আল্লাহু আকবার” ধ্বনি তুলে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের বরণ করেন। অশ্রুসিক্ত চোখে মায়েরা তাঁদের সন্তানদের জড়িয়ে ধরেন এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
- এক ফিলিস্তিনি সাংবাদিক জানান, শত শত বন্দি বছরের পর বছর কারাবাস ও নির্যাতন সহ্য করার পর অবশেষে নিজেদের পরিবার ও মাতৃভূমির কোলে ফিরে এসেছে এবং নাগরিকরা তাদের অভূতপূর্ব উচ্ছ্বাসে স্বাগত জানিয়েছে।
- ইসরায়েলি পার্লামেন্ট নেসেট-এ দেওয়া এক বক্তব্যে ট্রাম্প ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট ইসহাক হার্জগকে আহ্বান জানায় যেন সে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ক্ষমা করে।
- ট্রাম্প নেসেটে বলে, “আমরা বিশ্বের সেরা অস্ত্র তৈরি করি এবং বিপুল পরিমাণে তা ইসরায়েলকে দিই।”
- তিনি আরও স্টিভ উইটকফ, যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম এশিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত, এবং নিজের জামাতা জ্যারেড কুশনারকে গাজা শান্তি চুক্তি সম্পাদনে ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ জানায়।
- ট্রাম্পের বক্তব্য দুই সংসদ সদস্য, আইমান উদে ও ওফার কাসিফ, বাধা দেওয়ায় এক পর্যায়ে বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিবাদের কারণে তাদের কনেসেট থেকে বের করে দেওয়া হয়।
- নেসেটের সদস্য আইমান উদে বহিষ্কৃত হওয়ার পর বলেন, “আমাকে বের করে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র এই কারণে যে আমি সবচেয়ে সহজ ও ন্যায়সঙ্গত দাবি করেছি — একটি দাবি যা সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সমর্থন করে: ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। এই সহজ বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দেওয়াই অপরাধ নয়।”
- ট্রাম্প বলে, “আজ ইসরায়েল, পশ্চিম এশিয়া এবং আমেরিকার জন্য এক নতুন স্বর্ণযুগের সূচনা।”
- ফিলিস্তিনি বন্দি দপ্তরের তথ্য কর্মকর্তা আল-জাজিরাকে জানায়, “আজ ১৫৪ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার কথা রয়েছে। ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তি ও গাজায় যুদ্ধবিরতি আমাদের জন্য এক বিশাল জাতীয় দিবস।”
- আল-জাজিরা'র প্রতিবেদনে বলা হয়, ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন দুটি ধাপে ২০ জন ইসরায়েলি বন্দিকে রেড ক্রসের হাতে হস্তান্তর করার পর, যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত নন এমন ৯৬ জন ফিলিস্তিনি বন্দি রামাল্লার উদ্দেশ্যে বাসে চড়ে বসেন। এই বাসগুলো বিতুনিয়া শহর অভিমুখে রওনা দেয়।
