গার্ডিয়ান সংবাদপত্রে ট্রাম্পকে সংস্কারক বলার কটাক্ষ।

১৬ অক্টোবর ২০২৫ - ০৪:২৮
News ID: 1739068
গার্ডিয়ান সংবাদপত্র গাজার ধ্বংসাবশেষে মার্কিন রাষ্ট্রপতির একটি কার্টুন প্রকাশ করে তার শান্তিবাদী হওয়ার দাবিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ান একটি কার্টুন ছবি প্রকাশ করেছে যেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট গাজার ধ্বংসাবশেষের মাঝে রক্তাক্ত হাতার আস্তিন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

সংবাদপত্রটি ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থায় ওয়াশিংটনের সামরিক সহায়তা পাঠানোর কথা উল্লেখ করে।

এছাড়া বেসামরিক নাগরিকদের হত্যায় আমেরিকার ভূমিকার কথা স্মরণ করে এবং মার্কিন সরকারের শান্তিবাদের দাবি নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ান গাজার ধ্বংসাবশেষের মাঝে মার্কিন রাষ্ট্রপতির রক্তাক্ত হাতা চিত্রিত করে একটি কার্টুন প্রকাশ করেছে, যেখানে গাজায় গণহত্যায় আমেরিকার ভূমিকা স্মরণ করে এবং ইসরায়েলকে সামরিক সহায়তা প্রেরণ করে তার শান্তিবাদী হওয়ার দাবি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

