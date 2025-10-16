গার্ডিয়ান সংবাদপত্রে ট্রাম্পকে সংস্কারক বলার কটাক্ষ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ান একটি কার্টুন ছবি প্রকাশ করেছে যেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট গাজার ধ্বংসাবশেষের মাঝে রক্তাক্ত হাতার আস্তিন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।
সংবাদপত্রটি ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থায় ওয়াশিংটনের সামরিক সহায়তা পাঠানোর কথা উল্লেখ করে।
এছাড়া বেসামরিক নাগরিকদের হত্যায় আমেরিকার ভূমিকার কথা স্মরণ করে এবং মার্কিন সরকারের শান্তিবাদের দাবি নিয়ে প্রশ্ন তোলে।
