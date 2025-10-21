অর্থনীতি ও সামাজিক নিরাপত্তায় মুসলিম ও অভিবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): স্প্যানিশ সরকার দেশটিতে অভিবাসীদের, বিশেষ করে মুসলিমদের সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা "প্রত্যাখ্যান" করার জন্য একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এবং দেখানো হয়েছে যে এই গোষ্ঠীগুলি কেবল সমাজে সুসংহত নয়, বরং অর্থনীতি ও সামাজিক নিরাপত্তায়ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।
২০২৫ সালে পিপলস পার্টি (পিপি) এবং অতি-ডানপন্থী ভক্স পার্টি মুসলিম অভিবাসীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ তীব্র করার এবং অনলাইনে ইসলামোফোবিয়া বৃদ্ধির পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
প্রতিবেদন অনুসারে, স্পেনের অভিবাসীরা সামাজিক নিরাপত্তা রাজস্বের গড়ে ১০% অবদান রাখে, যেখানে এর ব্যয়ের মাত্র ১% অবদান রাখে।
অভিবাসীদের কর্মসংস্থানের হারও জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি, গার্হস্থ্য পরিষেবার চাকরি, আতিথেয়তা এবং কৃষি ও নির্মাণ খাতে তাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। প্রতিবেদনে জোর দেওয়া হয়েছে যে অভিবাসীদের জন্য কোনও বিশেষ সামাজিক সহায়তা সুবিধা নেই এবং এই সুবিধাগুলি প্রাপ্তি বৈধভাবে বসবাসের শর্তাধীন।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যম লিখেছে যে স্প্যানিশ সরকার এই পদক্ষেপের মাধ্যমে অভিবাসীদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি জোরদার করতে এবং দেশে ইসলামোফোবিয়া এবং বর্ণবাদের স্রোত মোকাবেলা করতে চায়।
