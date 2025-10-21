হামাসের ওপর ইসরাইলের 'সম্পূর্ণ বিজয়' এ ধারনা মরীচিকা ছাড়া কিছু নয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "হামাসের হাজার হাজার সদস্য গাজার ধ্বংসাবশেষ থেকে উঠে এসেছে"; দুই বছরের সংগ্রামের পর হামাস বাহিনীর অবস্থা সম্পর্কে আমেরিকার দ্বি-মাসিক ম্যাগাজিন ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের মতামত এটি।
ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট ম্যাগাজিন জোর দিয়ে বলেছে: হামাস এখনও বেঁচে আছে এবং কেবল সামরিক পদক্ষেপের মাধ্যমে এই গোষ্ঠীকে ধ্বংস করা যাবে না।
ইসরাইলি কর্মকর্তারা বারবার দাবি করেছে যে তারা হামাসকে পরাজিত করতে সক্ষম কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ফিলিস্তিন ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন (হামাস) কেবল একটি জঙ্গি গোষ্ঠী নয় বরং ফিলিস্তিনি সমাজে গভীরভাবে শেকড় গেড়ে থাকা একটি রাজনৈতিক ও আদর্শিক আন্দোলন।
বিশ্লেষকদের মতে, অবকাঠামো ধ্বংস করা বা এ ধরনের আন্দোলনের নেতাদের নির্মূল করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু এই আদর্শ এবং বিশ্বাস চিরতরে ধ্বংস করা যাবে না, বিশেষ করে যেহেতু এই বিশ্বাস দেশপ্রেম এবং ফিলিস্তিনিদের নিজস্ব ভূমি রক্ষার জন্য কয়েক দশক ধরে চলা সংগ্রামের মধ্যে নিহিত।
ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট বলেছে, ইসরাইলের ঘোষিত "সম্পূর্ণ বিজয়ের" লক্ষ্য শুরু থেকেই "একটি মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়"।
ম্যাগাজিনটি আরও বলেছে, বিপুল সংখ্যক বেসামরিক নাগরিক হত্যা এবং গাজা ধ্বংস করার ক্ষেত্রে ইসরাইলের সমস্ত পদক্ষেপ সত্ত্বেও, হামাস গঠনের মূল কারণগুলো এখনও একইরকম রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে যতদিন পর্যন্ত এই পরিস্থিতি বিরাজমান থাকবে এবং স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া না হবে, ততদিন পর্যন্ত হামাসের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।
