আল-নাখালা: প্রতিরোধের পতাকা সর্বদা উত্তলন থাকবে।

১৯ অক্টোবর ২০২৫ - ০১:০৬
News ID: 1740070
হামাস এবং ইহুদিবাদী সরকারের মধ্যে বন্দী বিনিময়ের কথা উল্লেখ করে, ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ আন্দোলনের মহাসচিব ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তিকে প্রতিরোধের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার বলে মনে করেন এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো ফলাফল অর্জনের আশা প্রকাশ করেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হামাস এবং ইহুদিবাদী সরকারের মধ্যে বন্দি বিনিময়ের সাথে সাথে, ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ আন্দোলনের মহাসচিব বলেন: "প্রতিরোধের বিপুল সংখ্যক বন্দী এবং ফিলিস্তিনি জনগণের মুক্তির ক্ষেত্রে আজকের সাফল্য কেবলমাত্র প্রতিরোধের পুরুষদের আত্মত্যাগ এবং ফিলিস্তিনি জনগণের ঐক্যের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে।"

তিনি বলেন: আমাদের জনগণ ক্ষমতার ভারসাম্য এবং গাজার ফিলিস্তিনি জনগণকে ঘিরে থাকা অনেক কারণ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত।"

জিয়াদ আল-নাখালা আরও বলেন: "প্রতিরোধের পতাকা এখনও উঁচুতে রয়েছে, এবং ময়দানে প্রতিরোধ এবং আমাদের সাহসী জনগণ এখনও প্রতিরোধের ধারণায় অবিচল।"

ইসলামিক জিহাদ আন্দোলনের মহাসচিব জোর দিয়ে বলেন: "অন্যান্য ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তি প্রতিরোধের অন্যতম অগ্রাধিকার, এবং এই বিষয়টি অমীমাংসিত।"

