আল-নাখালা: প্রতিরোধের পতাকা সর্বদা উত্তলন থাকবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হামাস এবং ইহুদিবাদী সরকারের মধ্যে বন্দি বিনিময়ের সাথে সাথে, ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ আন্দোলনের মহাসচিব বলেন: "প্রতিরোধের বিপুল সংখ্যক বন্দী এবং ফিলিস্তিনি জনগণের মুক্তির ক্ষেত্রে আজকের সাফল্য কেবলমাত্র প্রতিরোধের পুরুষদের আত্মত্যাগ এবং ফিলিস্তিনি জনগণের ঐক্যের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে।"
তিনি বলেন: আমাদের জনগণ ক্ষমতার ভারসাম্য এবং গাজার ফিলিস্তিনি জনগণকে ঘিরে থাকা অনেক কারণ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত।"
জিয়াদ আল-নাখালা আরও বলেন: "প্রতিরোধের পতাকা এখনও উঁচুতে রয়েছে, এবং ময়দানে প্রতিরোধ এবং আমাদের সাহসী জনগণ এখনও প্রতিরোধের ধারণায় অবিচল।"
ইসলামিক জিহাদ আন্দোলনের মহাসচিব জোর দিয়ে বলেন: "অন্যান্য ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তি প্রতিরোধের অন্যতম অগ্রাধিকার, এবং এই বিষয়টি অমীমাংসিত।"
