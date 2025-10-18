যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিচু্ক্তি ও আপোষ মানে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আয়াতুল্লাহ সাঈদী নামাযের খুৎবায় বলেন, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান শুধুমাত্র তখনই অর্থবহ হবে যখন আল্লাহর উপর আস্থা এবং একটি শক্তিশালী ও সুসংগত অর্থনীতি থাকবে। এমন একটি অর্থনীতি যা অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা, দক্ষ মানব পুঁজি এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে বুদ্ধিমান সংযোগের উপর নির্ভর করে।
আয়াতুল্লাহ সাঈদি বলেন, মজবুত অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সরকারী তত্ত্বাবধান, উৎপাদনশীল ব্যক্তিগত খাত, স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থা এবং স্থায়ী অর্থনৈতিক নীতি অপরিহার্য।
এমন অর্থনীতি শত্রুর হুমকি মোকাবিলায় সক্ষম হবে এবং শক্তিশালী ইরান গড়ে তুলবে।
আলোচনার বিষয়ে ট্রাম্পের বারবার মিথ্যাচার সম্পর্কে তিনি বলেন: "ট্রাম্প তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং JCPOA থেকে সরে আসাকে গর্বের উৎস বলে মনে করেছিল, তারপরও কৌশলীভাবে শান্তি আলোচনার ইঙ্গিত দিয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে সে ইসরাইলকে ইরানের বিরুদ্ধে হামলার জন্য উস্কিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে আপোষ বা শান্তি মানে হলো আত্মসমর্পণ ও লজ্জা, যা শার্ম আল-শেখ এবং ইসরাইলের লঙ্ঘনের মাধ্যমে প্রমাণিত।
তিনি আরও বলেন, ইরানের জাতি কোনো শক্তির সামনে নতজানু হবে না, বরং শত্রুকে প্রতিহত করার দৃঢ় সংকল্প রাখে।
আয়াতুল্লাহ সাঈদি বলেন, সূরা ফাতাহ মুমিনদের আধ্যাত্মিক দৃঢ়তা, ঈমানের শক্তি এবং সমস্যা মোকাবিলায় স্থিতিশীলতা প্রদান করে। এটি শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং বিজয়ের আত্মবিশ্বাসের উৎস। অতপর তিনি সূরা ফাতহের সাতটি মূল বিষয় বর্ণনা দেন।
Your Comment