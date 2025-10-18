  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ইরানের সংবাদ

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী: ট্রাম্প কখনোই শান্তির প্রতীক হতে পারেন না।

১৯ অক্টোবর ২০২৫ - ০২:৩২
News ID: 1740078
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী: ট্রাম্প কখনোই শান্তির প্রতীক হতে পারেন না।

ক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কখনোই শান্তির প্রতীক হতে পারে না, কারণ সে নিজেই যুদ্ধের উসকানি দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এক্সে দেওয়া এক পোস্টে আরাকচি লেখেন, “যে যুদ্ধ উসকে দেয়, সে শান্তির প্রতিক হতে পারে না।”

তিনি অভিযোগ স্বরুপ বলেন: “ট্রাম্প ইসরায়েলি স্বার্থগোষ্ঠীর মিথ্যা গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ইরানবিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে।”

একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে যুদ্ধের প্রেসিডেন্ট ও শান্তির প্রেসিডেন্ট হতে পারে না উল্লেখ করে ইরানি মন্ত্রী আরও বলেন, “ট্রাম্প ইসরায়েলের প্রভাবে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন সংঘাত উসকে দিচ্ছে।

ইরানের প্রসঙ্গ টেনে আরাকচি বলেন, “ইরান সম্মান ও পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে আলোচনায় আগ্রহী, কিন্তু কোনো হুমকি বা চাপ মেনে নেবে না।”

সর্বশেষ ইরানের পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, “ট্রাম্পের ধারনা যে বলেছিল: ইরান মাত্র কয়েক সপ্তাহ দূরে ছিল পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে- এটিকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেন আরাঘচি। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও এমন কোনো প্রমাণ দেয়নি।”

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha