ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী: ট্রাম্প কখনোই শান্তির প্রতীক হতে পারেন না।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এক্সে দেওয়া এক পোস্টে আরাকচি লেখেন, “যে যুদ্ধ উসকে দেয়, সে শান্তির প্রতিক হতে পারে না।”
তিনি অভিযোগ স্বরুপ বলেন: “ট্রাম্প ইসরায়েলি স্বার্থগোষ্ঠীর মিথ্যা গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ইরানবিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে।”
একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে যুদ্ধের প্রেসিডেন্ট ও শান্তির প্রেসিডেন্ট হতে পারে না উল্লেখ করে ইরানি মন্ত্রী আরও বলেন, “ট্রাম্প ইসরায়েলের প্রভাবে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন সংঘাত উসকে দিচ্ছে।
ইরানের প্রসঙ্গ টেনে আরাকচি বলেন, “ইরান সম্মান ও পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে আলোচনায় আগ্রহী, কিন্তু কোনো হুমকি বা চাপ মেনে নেবে না।”
সর্বশেষ ইরানের পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, “ট্রাম্পের ধারনা যে বলেছিল: ইরান মাত্র কয়েক সপ্তাহ দূরে ছিল পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে- এটিকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেন আরাঘচি। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও এমন কোনো প্রমাণ দেয়নি।”
