ইহুদিবাদী বন্দিদের প্রতি হামাসের আচরণের প্রশংসা করেছেন ওমানের গ্র্যান্ড মুফতি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হামাস আন্দোলন জোর দিয়ে বলেছে যে রাফাহ ক্রসিং অব্যাহতভাবে বন্ধ করে দেওয়া, আহত ও অসুস্থদের বের হতে বাধা দেওয়া এবং উভয় দিকে নাগরিকদের চলাচল বন্ধ করা, ধ্বংসস্তূপের নিচে নিখোঁজদের অনুসন্ধান অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ সরঞ্জাম প্রবেশে বাধা দেওয়া এবং (ইসরায়েলি) মৃতদেহ পরীক্ষা এবং তাদের পরিচয় যাচাই করার জন্য বিশেষ সরঞ্জাম এবং দল প্রবেশে বাধা দেওয়া, মৃতদেহগুলো উদ্ধার এবং হস্তান্তরের অভিযানে বিলম্ব ঘটাবে।
হামাস চুক্তির মধ্যস্থতাকারী এবং জামিনদারদের অবিলম্বে রাফাহ ক্রসিং পুনরায় খোলার জন্য দখলদারদের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
ওমানের গ্র্যান্ড মুফতি ইহুদি বন্দীদের সাথে হামাসের আচরণের প্রশংসা করেছেন
ওমানের গ্র্যান্ড মুফতি শেখ আহমেদ বিন হামাদ আল-খালিলি ইহুদি বন্দিদের সাথে হামাস এবং ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ বাহিনীর ভালো আচরণের প্রশংসা করেছেন যা বিশ্ববাসীর কাছ থেকে প্রশংসা এবং সহানুভূতি জাগিয়ে তুলেছে। শেখ আহমেদ বিন হামাদ আল-খালিলি এক্স সোশ্যাল নেটওয়ার্কে তার ব্যক্তিগত পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'গাজার ইসলামি প্রতিরোধের প্রতি আল্লাহর একটি আশীর্বাদ ছিল, তাদের হাতে বন্দিদের প্রতি দয়া এবং তাদের সাথে ভালো আচরণ যা বন্দিদের এই আচরণের প্রশংসায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।'
ইহুদি সরকার ৪৭ বার গাজা চুক্তি লঙ্ঘন করেছে
গাজায় ফিলিস্তিনি সরকারের তথ্য অফিস ঘোষণা করেছে যে ইহুদি সরকার গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাস্তবায়ন শুরু করার পর থেকে ৪৭ বার লঙ্ঘন করেছে। ইহুদিদের দ্বারা গাজায় ৩৮ জনের শহীদ হওয়া এবং ১৪৩ জন আহত হওয়ার কথা উল্লেখ করে কেন্দ্রটি আরো বলেছে, "গাজায় যুদ্ধ সমাপ্তির ঘোষণার পর থেকে ইহুদিবাদী শাসক গোষ্ঠী এই চুক্তি লঙ্ঘন করেছে যা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের নিয়ম লঙ্ঘন।"
বারবার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন; দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি ড্রোন হামলা
লেবাননে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন অব্যাহত রেখে দখলদার সরকার রোববার দক্ষিণ লেবাননের দেইর কিফা অঞ্চলের আশেপাশের এলাকা লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালায়। ইসরায়েলি সরকার দক্ষিণ লেবাননের দেইর কিফা এবং কাফর দৌনিন অঞ্চলের মধ্যবর্তী সীমান্ত এলাকায় তিনটি রকেট নিক্ষেপ করে। লেবাননে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন অব্যাহত রেখে দখলদার শাসক গোষ্ঠী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পূর্ব ও দক্ষিণ লেবাননে একাধিক বিমান হামলা চালায়।
নেতানিয়াহু বিচারের মুখোমুখি হয়ে ২০২৬ সালের ইসরায়েলি নির্বাচনে প্রার্থীতা ঘোষণা করেন
ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যিনি গাজা যুদ্ধে তার মন্ত্রিসভার নীতি এবং যুদ্ধাপরাধের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ওয়ান্টেড ২০২৬ সালের নভেম্বরে নির্ধারিত ইসরায়েলি সংসদীয় নির্বাচনে আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। শনিবার রাতে নেতানিয়াহু ইসরায়েলি চ্যানেল ১৪ টেলিভিশনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করেন যে তিনি আসন্ন সংসদীয় (নেসেট) নির্বাচনে আবারও প্রধানমন্ত্রী পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান।
গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির দ্বিতীয় পর্যায় স্থগিত করার জন্য নেতানিয়াহুর প্রচেষ্টা
গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির দ্বিতীয় পর্যায় স্থগিত করার প্রচেষ্টা হিসেবে ব্যাখ্যা করা বিবৃতিতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন যে দুই পর্যায়ের যুদ্ধবিরতি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং ইসরায়েলি বন্দীদের প্রত্যাবর্তন এবং হামাসের নিরস্ত্রীকরণের মতো শর্ত পূরণের পরেই যুদ্ধের সমাপ্তি সম্ভব হবে।
