বিপ্লবের নেতা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ্য করে: “আসলে আপনি কে!?”

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিভিন্ন ক্রীড়া বিভাগের শত শত চ্যাম্পিয়ন এবং বিশ্ব বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের পদকপ্রাপ্তদের সাথে এক বৈঠকে, ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী এই সম্মানিতদের জাতীয় শক্তির বিকাশ এবং প্রকাশের প্রতীক বলে অভিহিত করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন: আপনারা প্রমাণ করেছেন যে প্রিয় ইরানের প্রতিশ্রুতিশীল তরুণরা, "জাতির প্রতীক" হিসাবে, শিখরে দাঁড়ানোর এবং বিশ্বের মন ও চোখকে ইরানের উজ্জ্বল স্থানের দিকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে।
বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক ধমক ও অর্থহীনতার কথা উল্লেখ করে বলেন: "এই ব্যক্তি তার ঘৃণ্য আচরণ এবং ইরানি জাতি সম্পর্কে অসংখ্য মিথ্যাচারের মাধ্যমে ইহুদিবাদীদের উৎসাহিত করার এবং নিজেকে সক্ষম দেখানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যদি তার ক্ষমতা থাকে, তাহলে তার উচিত সমস্ত মার্কিন রাজ্যে তার বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছে এমন লক্ষ লক্ষ মানুষকে শান্ত করা।"
তাঁর ভাষণের অন্য অংশে, বিপ্লবের নেতা মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রিয় ইরান সম্পর্কে বাজে কথার কথা উল্লেখ করে বলেন: অধিকৃত ফিলিস্তিনে সফর করে অশ্লীলতার সাথে বাজে কথা বলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হতাশ ইহুদিবাদীদের আশা জাগানোর এবং তাদের মনোবল দেওয়ার চেষ্টা করেছে।
সর্বোচ্চ নেতা, ট্রাম্পের ভিত্তিহীন কথাবার্তা এবং ইহুদিবাদীদের উৎসাহিত করার জন্য লোভনীয় আচরণের মাধ্যমে অর্থহীন কথা বলার কারণ সংক্ষেপে তুলে ধরার পর, ট্রাম্পের এরুপ দাবি সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরে বলেন: গাজা যুদ্ধে, আমেরিকা নিঃসন্দেহে ইহুদিবাদী সরকারের অপরাধের প্রধান অংশীদার, ঠিক যেমন মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিজেই স্বীকার করেছে যে আমরা গাজায় এই সরকারের সাথে কাজ করছি।
অবশ্যই, যদি সে এ কথা নাও বলত, তবুও এটা স্পষ্ট হত কারণ এই যুদ্ধের সময় গাজার অসহায় মানুষের উপর যে অস্ত্র ঢেলে দেওয়া হয়েছিল তা ছিল আমেরিকার।
আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী বলেন: সন্ত্রাসবাদের রূপকার এবং প্রকৃত সন্ত্রাসবাদ হলো আমেরিকা এবং ইরানি জনগণের পাশে থাকার ট্রাম্পের দাবিকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছেন এবং আরও বলেছেন: ইরানি জাতির বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৌণ নিষেধাজ্ঞা, যা অনেক দেশ আমেরিকার ভয়েই সমর্থন করছে, সুতরাং আমেরিকা ও ট্রাম্প ইরানি জাতির শত্রু এবং কখনই তাদের বন্ধু নয়।"
