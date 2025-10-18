তানজানিয়ার রাজধানীতে "আমরা এবং পশ্চিমা" বৈজ্ঞানিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে+ছবিসহ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তানজানিয়ার আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুষদ "আমরা এবং পশ্চিম" শীর্ষক একটি সম্মেলনের আয়োজন করে।
এই সম্মেলনটি ইমাম খামেনীর চিন্তাধারায় পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্ন মাত্রা এবং এর আধিপত্যবাদী কৌশলগুলি পরীক্ষা করার জন্য নিবেদিত ছিল।
এই সম্মেলনে মহামান্য আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী (হা.ফা) এর চিন্তাভাবনায় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃতি এবং এর উপনিবেশবাদী কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
পাশ্চাত্যের কৌশল, বিশ্বজুড়ে তাদের আধিপত্যের পদ্ধতি এবং কারণ, ঔপনিবেশিক দেশগুলি, তাদের উপনিবেশবাদের ইতিহাস এবং তাদের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলি, সেইসাথে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং এটি বোঝার প্রয়োজনীয়তাগুলি এই সম্মেলনে উত্থাপিত বিষয়গুলির মধ্যে ছিল।
পূর্বে, "আমরা এবং পশ্চিম" বৈজ্ঞানিক ও গবেষণা সম্মেলন ইরানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল পশ্চিমা সংস্কৃতি ও সভ্যতা এবং পশ্চিমের ঔপনিবেশিক ভিত্তি সম্পর্কে আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনীর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাভাবনা পরীক্ষা করার জন্য, সেইসাথে ইমাম সাইয়্যেদ আলী খামেনীর দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে মানবতাকে পরিচালিত করার জন্য ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতা এবং ইসলামী নীতিগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য।
