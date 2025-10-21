  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. আফ্রিকার সংবাদ

ভারতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ার বিষয়ে সতর্ক করেছে আল-আজহার।

২১ অক্টোবর ২০২৫ - ২১:২৬
News ID: 1741375
ভারতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ার বিষয়ে সতর্ক করেছে আল-আজহার।

আল-আজহার-অনুমোদিত কাউন্টার-এক্সট্রিমিজম ওয়াচডগ সতর্ক করে দিয়েছে যে ভারতের ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক প্রচারণামূলক ভিডিও তৈরি করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আল-ফাত নিউজের মতে, আসামে বিজেপি দলের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে পোস্ট করা ভিডিওটিতে বিভ্রান্তিকরভাবে মুসলমানদের "জনসংখ্যাগত হুমকি" হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যা আল-আজহার ইসলামোফোবিয়া এবং ঘৃণামূলক বক্তব্যের একটি স্পষ্ট রূপ হিসেবে বর্ণনা করেছে।

আল-আজহারের সাথে সম্পর্কিত চরমপন্থা মোকাবেলার পর্যবেক্ষণ সংস্থা জোর দিয়ে বলেছে: নতুন প্রযুক্তি উন্নয়ন ও শান্তির হাতিয়ার হওয়া উচিত, সামাজিক সম্পর্ককে উস্কে দেওয়ার, বিভক্ত করার এবং ধ্বংস করার জন্য নয়।

প্রতিষ্ঠানটি সতর্ক করে বলেছে যে জাল বিষয়বস্তু তৈরি এবং জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নির্বাচনী প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করে। আল-আজহারের দৃষ্টিতে, এই ধরনের কর্মকাণ্ড কেবল প্রযুক্তির উপর জনসাধারণের আস্থাকে ক্ষুণ্ন করে না, বরং নাগরিক শান্তি এবং ধর্মীয় সহাবস্থানকেও হুমকির মুখে ফেলে।

আল-আজহার ওয়াচ ভারতের নির্বাচন কমিশনকে ভিডিওটির বৈধতা জরুরিভাবে তদন্ত করার, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর নিয়ম তৈরি করার এবং ঘৃণাত্মক বক্তব্য রোধে ডিজিটাল বিষয়বস্তুর উপর নজরদারি জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha