ট্রাম্পের প্রতি ঘৃণা- আমেরিকায় নতুন ঐক্যের রহস্য ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ব্রিটিশ গার্ডিয়ান সংবাদপত্র সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে লিখেছে, যদিও কিছু মার্কিন রিপাবলিকান শনিবারের বিশাল "নো কিংস" বিক্ষোভ সহিংস হয়ে উঠবে বলে আশা করেছিলেন বাস্তবতা ছিল অন্য কিছু।
লাখ লাখ আমেরিকান নিউইয়র্ক থেকে অস্টিন, ওকল্যান্ড এবং সেন্ট অগাস্টিন পর্যন্ত শহরগুলোতে রাস্তায় নেমেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের কর্তৃত্ববাদী নীতির বিরুদ্ধে তাদের বিরোধিতা প্রকাশ করতে; কিন্তু প্রত্যাশার বিপরীতে এই বিক্ষোভগুলো শান্তিপূর্ণ, আনন্দময় এবং রাজনৈতিক হাস্যরসে পরিপূর্ণ ছিল।
বিক্ষোভের আগের দিনগুলিতে, মার্কিন রিপাবলিকান পার্টির কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যার মধ্যে হাউস স্পিকার মাইক জনসনও ছিলেন, এই সমাবেশগুলোকে আমেরিকা বিরোধী আন্দোলন হিসাবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন।
জনসন এগুলো "আমেরিকা বিরোধী সমাবেশ" বলে অভিহিত করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে অংশগ্রহণকারীরা "মার্কসবাদী, এফএ বিরোধী, সমাজতান্ত্রিক এবং হামাসপন্থী" গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন।
মিনেসোটার প্রতিনিধি টম এমার বিক্ষোভগুলোকে "ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সন্ত্রাসী শাখার ফসল" বলে অভিহিত করেছেন এবং সিনেটর রজার মার্শাল এমনকি ন্যাশনাল গার্ডের জড়িত থাকার সম্ভাবনা সম্পর্কেও কথা বলেছেন।
এই পরিস্থিতিগুলির কোনওটিই বাস্তবায়িত হয়নি। কোনও সহিংসতা বা সামরিক হস্তক্ষেপ ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে বিক্ষোভের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ কিন্তু আবেগপ্রবণ ছিল।
পাশাপাশি হাস্যরস এবং ক্রোধ
জনবহুল রাস্তায় রাগ, আশা এবং হাস্যরসের মিশ্রণ দেখা যাচ্ছিল। লোকেরা ট্রাম্প এবং তার সফরসঙ্গীদের উপহাস করে এমন প্ল্যাকার্ড ধরেছিল; সাহিত্যিক উক্তি থেকে শুরু করে তীক্ষ্ণ রসিকতা পর্যন্ত।
সান ফ্রান্সিসকোতে, ওয়াল্ট হুইটম্যানের একটি উক্তি সম্বলিত একটি প্ল্যাকার্ড ধরে একজন ব্যক্তি জেফ্রি এপস্টাইনের সাথে ট্রাম্পের বন্ধুত্বের স্থূল উপহাসকারী একজন মহিলার সাথে হাঁটছিলেন।
কিছু বিক্ষোভকারী রঙিন, ফুলে ওঠা পশুর পোশাক পরেছিলেন, ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে পোর্টল্যান্ডের বিক্ষোভে প্রথম ব্যবহৃত একটি প্রতীকী পদ্ধতি যা প্রশাসন তার বিরোধীদের চারপাশে যে "যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জাতি" তৈরি করছিল তাকে উপহাস করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।
তার প্রথম মেয়াদের ভারী, স্লোগানে ভরা ট্রাম্প-বিরোধী আন্দোলনের বিপরীতে, "নো কিং" আন্দোলন একটি হাস্যকর কিন্তু গভীর রাজনৈতিক সুর ধারণ করেছিল। হাসি এবং প্রতিবাদের সংমিশ্রণ ছিল একটি ক্লান্ত সমাজের বয়সের আগমনের লক্ষণ যারা ভয়ের পরিবর্তে উপহাসের সাথে প্রতিক্রিয়া জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।
বিভিন্ন আন্দোলনের একটি বিস্তৃত জোট
সমালোচকরা বলছেন যে "নো কিং" আন্দোলনের কোনও স্পষ্ট এজেন্ডার অভাব রয়েছে। কিন্তু অংশগ্রহণকারীদের বৈচিত্র্য-গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী থেকে শুরু করে স্বাধীনতাবাদী এবং শ্রমিক ইউনিয়ন - প্রতিবাদের বিস্তৃতি প্রদর্শন করে। সান ফ্রান্সিসকোর সমাবেশে,খামার শ্রমিক ইউনিয়নের অ্যাজটেক ঈগল পতাকা, সমাজতন্ত্রীদের গোলাপ, এমনকি নিজেকে স্বাধীনতাবাদী বলে দাবি করে এমন সোনার চিহ্ন সহ একজন অর্ধনগ্ন ব্যক্তিকে পাশাপাশি দেখা গিয়েছিল।
কেউ কেউ প্রতিষ্ঠাতা পিতার পোশাক পরেছিলেন,কেউ কেউ সাদা পালকযুক্ত ঈগলের পোশাক পরেছিলেন এবং অনেকে আমেরিকান পতাকায় নিজেদের জড়িয়েছিলেন।
ট্রাম্পের প্রতি ঘৃণা, আমেরিকার নতুন ঐক্যের চাবিকাঠি
বৈচিত্র্য একটি বিস্তৃত এবং ভিন্নধর্মী জোটের প্রতীক যা কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে জীবনের সকল স্তর থেকে একত্রিত হয়েছে। যদিও ডেমোক্র্যাটরা দীর্ঘদিন ধরে চিন্তিত যে তাদের ভিত্তি খুব বৈচিত্র্যময়, ট্রাম্পের নীতির প্রতি একটি যৌথ ঘৃণা সেই ঐক্যের জন্য একটি নতুন আঠা সরবরাহ করেছে বলে মনে হচ্ছে।
সিরিয়স রেজিস্ট্যান্স থেকে সিভিক হিউমার
"নো কিং" আন্দোলন কেবল একটি প্রতিবাদ নয়, এটি আমেরিকান রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। যদি আগের বছরগুলোর আন্দোলনগুলো গম্ভীরতা এবং ক্রোধের ওপর নির্ভর করত, তাহলে এবার হাস্যরস, স্বাধীনতা এবং নাগরিক কর্মকাণ্ডের মিশ্রণ রূপ নিল। বিশ্লেষকদের মতে, এই আন্দোলন এক ধরণের "উদারনৈতিক জনপ্রিয় ফ্রন্ট"-এর সূচনা হতে পারে যা গণতন্ত্র এবং আইনের মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত এবং কর্তৃত্ববাদী নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।
লেখকের মতে, "নো কিং"-এর লক্ষ্য কেবল ট্রাম্পের বিরোধিতা করা নয়, বরং এমন একটি ব্যবস্থা পুনর্নির্মাণ করা যেখানে "আইন এবং প্ররোচনা" "বল এবং আধিপত্য" প্রতিস্থাপন করবে। মানুষ এই বিক্ষোভে জড়ো হয়েছে এমন পরিস্থিতি রক্ষা করার জন্য যেখানে তারা একে অপরের সাথে স্বাধীনভাবে দ্বিমত পোষণ করতে পারে।
উস্কানির চেয়ে শান্তি
বিক্ষোভের আগে কেউ কেউ ট্রাম্প-পন্থী ফেডারেল বাহিনীর দ্বারা সংঘাত বা হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। সান ফ্রান্সিসকোতে, একজন সংগঠক লাউডস্পিকারের মাধ্যমে জনগণকে সম্ভাব্য উস্কানি প্রতিরোধ করতে এবং ফেডারেল এজেন্টদের সাথে জড়িত না হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। "আপনি যদি ভবনের বাইরে ইউনিফর্মধারী অফিসারদের দেখেন, তাহলে জেনে রাখুন যে এটি একটি ফাঁদ," তিনি সতর্ক করেছিলেন।
কিন্তু উদ্বেগ সত্ত্বেও মিছিলগুলো শান্তিপূর্ণ ছিল। নিউইয়র্কে পাঁচটি বরোতে প্রায় ১,০০,০০০ মানুষ অংশ নিয়েছিল এবং নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগ জানিয়েছে যে কোনো গ্রেপ্তার করা হয়নি।
ট্রাম্পের ক্ষোভজনক প্রতিক্রিয়া
সম্ভবত সমাবেশের শান্তিপূর্ণতা এবং সাফল্য ট্রাম্পকে সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ করেছিল। শনিবার সন্ধ্যায়, তিনি তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, ট্রুথ সোশ্যালে নিজের একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-উত্পাদিত ভিডিও পোস্ট করেছিলেন, যেখানে তিনি একটি যুদ্ধবিমানে ভিড়ের ওপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিলেন, মুকুট পরেছিলেন এবং বিক্ষোভকারীদের উপর আবর্জনা ছিটিয়েছিলেন!
একজন প্রেসিডেন্টের শিশুসুলভ প্রদর্শন যিনি স্পষ্টতই দেখাতে চেয়েছিলেন যে তিনি তার জনগণকে ঘৃণা করেন; কিন্তু সেই দিন লাখ লাখ বিক্ষোভকারী দেখিয়েছিলেন যে ঘৃণা পারস্পরিক ছিল - এবং সম্ভবত এবার, তার কর্তৃত্ববাদের ঘৃণা আরও তীব্র ছিল।
